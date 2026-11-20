Goleiros negros no futebol: preparador do Santa Clara aponta preconceitos e desafios na formação
Com passagens por Athletico-PR e Palmeiras, Luciano Jr. analisa estereótipos históricos da posição
A presença de goleiros negros no futebol brasileiro ainda é marcada por barreiras históricas, estereótipos e desafios que começam nas categorias de base. No Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), a discussão sobre representatividade na posição ganha destaque a partir da experiência de Luciano Jr., preparador de goleiros do Santa Clara, de Portugal, que trabalhou em clubes como Athletico-PR e Palmeiras.
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Com mais de 30 anos de atuação na preparação de goleiros, o profissional acompanhou diferentes gerações de atletas e vivenciou os obstáculos que ainda fazem parte da realidade do futebol. Para ele, a cor da pele não pode interferir na avaliação técnica de um jogador, mas o preconceito continua presente em determinados ambientes da modalidade.
A discussão remete a um dos episódios mais emblemáticos da história do esporte brasileiro: a derrota para o Uruguai na Copa do Mundo de 1950. Titular da Seleção Brasileira naquela decisão, Moacyr Barbosa, foi responsabilizado por parte da opinião pública pelo resultado, tornando-se vítima de uma perseguição que ultrapassou os limites esportivos e ajudou a alimentar estereótipos raciais sobre goleiros negros.
O peso histórico do preconceito contra goleiros negros
Mais de sete décadas depois do episódio envolvendo Barbosa, a representatividade racial na posição ainda é motivo de debate. Ao longo dos anos, goleiros negros conquistaram espaço e construíram trajetórias importantes, como Manga, Dida, Jefferson e Hugo Souza. Mesmo com esses exemplos, a presença de profissionais negros entre os principais nomes da posição continua sendo uma questão relevante.
Um levantamento publicado pelo ge em 2021 dimensionou parte dessa desigualdade. Considerando 62 edições do Campeonato Brasileiro, o estudo identificou apenas 13 goleiros negros que conquistaram o título como titulares. Naquele recorte, entre os 72 goleiros relacionados pelos clubes da Série A, somente 16 eram negros.
Na avaliação de Luciano Jr., os estereótipos construídos historicamente ainda influenciam a maneira como alguns profissionais enxergam os goleiros negros. O preparador afirma que já presenciou manifestações preconceituosas durante sua carreira e defende que a capacidade técnica seja o único critério para avaliar um atleta.
— Historicamente, a posição de goleiro esteve associada a estereótipos. A Copa de 1950 tem um episódio marcante com o nosso goleiro Barbosa, e isso acabou enraizando pensamentos negativos em parte da sociedade brasileira em relação à raça dos goleiros. O atleta negro passou a ser taxado, muitas vezes, como alguém que não tinha qualidade técnica ou que não poderia se desenvolver em um clube — relatou.
O profissional também contou que já presenciou comentários pejorativos de pessoas com quem trabalhou sobre a raça de determinados jogadores.
— Na minha avaliação, a escolha de um atleta não deve ser influenciada pela sua raça, mas, sim, pela sua qualidade técnica. Infelizmente, já tive pessoas próximas, que trabalharam comigo, fazendo comentários pejorativos em relação à raça de determinados atletas. É uma realidade que ainda existe — completou.
Categorias de base e os obstáculos na formação de goleiros
A discussão sobre oportunidades para goleiros negros não se limita ao futebol profissional. O processo de formação nas categorias de base também é um ponto importante, já que a captação, a avaliação e o desenvolvimento dos jovens dependem diretamente dos profissionais envolvidos.
Uma pesquisa realizada pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, em parceria com a CBF e a Nike, ouviu 508 profissionais do esporte em 2023. Entre os participantes negros, 41% afirmaram ter sofrido racismo durante suas atividades profissionais. O levantamento também identificou episódios de discriminação em centros de treinamento e concentrações.
Com passagens por Athletico-PR e Palmeiras, Luciano Jr. teve contato direto com o desenvolvimento de jovens goleiros. No clube paulista, chegou em 2021 para coordenar a preparação dos atletas das categorias de base.
O preparador, que é baiano e se identifica como homem negro, afirma que nunca utilizou a raça como critério para diferenciar os jogadores com quem trabalhou. Ao relembrar sua trajetória, destacou também a importância de profissionais que ajudaram a construir a história da posição no futebol brasileiro.
— Eu sou baiano, filho de um pai negro, e também sou negro. Venho de um estado onde boa parte da população é negra ou descendente de negros e nunca tive uma visão de separação entre atletas negros, brancos ou pardos. Para mim, todos sempre foram vistos como goleiros. O que sempre importou, desde a formação, foi a qualidade dos atletas com quem trabalhei, independentemente da raça ou da crença — afirmou.
Luciano também citou experiências na formação de jogadores como Felipe Ventura e Jair, que ganhou notoriedade no futebol baiano com a Associação Esportiva Catuense. Além disso, lembrou a contribuição da base do Vitória para a formação de goleiros, mencionando nomes como Nilson e Dida.
A presença de referências negras em posições de destaque é outro aspecto importante desse processo. Para os jovens que estão começando, encontrar profissionais e jogadores com trajetórias semelhantes pode ampliar as perspectivas de futuro dentro do esporte.
Goleiros negros em Portugal: Luciano Jr. compara os cenários
Atualmente no Santa Clara, Luciano Jr. também acompanha a realidade do futebol português. A experiência no exterior permite observar como a presença de goleiros negros se distribui em diferentes níveis da modalidade.
Segundo o preparador, há uma participação expressiva desses profissionais em clubes de diferentes portes e divisões do futebol português, cenário que ele destaca ao comparar sua experiência nos dois países.
— Aqui em Portugal, a presença de goleiros negros é muito forte em todas as divisões. Temos muitos atletas atuando em grandes equipes, em clubes de médio porte e também em equipes menores, independentemente do nível ou da divisão. O que importa é que existem bons goleiros negros atuando no futebol português, ocupando seus espaços e mostrando sua qualidade — explicou.
A comparação evidencia a importância de analisar as oportunidades oferecidas aos atletas em diferentes contextos. Para Luciano, a qualidade técnica deve prevalecer sobre qualquer julgamento relacionado à raça, independentemente do país ou da divisão em que o jogador atua.
Dia da Consciência Negra reforça debate sobre representatividade no futebol
A trajetória de Moacyr Barbosa e os exemplos de goleiros como Manga, Dida, Jefferson e Hugo Souza ajudam a compreender a participação dos atletas negros na história do futebol. No entanto, a representatividade também depende das condições oferecidas às novas gerações para que possam alcançar o futebol profissional.
Na avaliação de Luciano Jr., houve avanços desde o início de sua carreira, mas a mudança precisa continuar, principalmente entre os profissionais responsáveis pela formação dos jogadores.
— Quando comparo o período em que comecei a trabalhar como preparador de goleiros com o cenário atual, vejo uma evolução positiva. O preconceito racial no esporte, especialmente em relação aos goleiros, já diminuiu e acredito que tende a diminuir ainda mais, até chegar a praticamente zero — declarou.
O preparador também destacou a responsabilidade de treinadores e demais profissionais que participam do desenvolvimento dos jovens atletas.
— São jovens que têm sonhos, objetivos e o desejo de se tornarem jogadores de futebol. Serem julgados ou prejudicados por causa da cor da pele é uma crueldade e uma covardia muito grandes. Espero que esse cenário continue evoluindo — concluiu.
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