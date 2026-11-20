A presença de goleiros negros no futebol brasileiro ainda é marcada por barreiras históricas, estereótipos e desafios que começam nas categorias de base. No Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), a discussão sobre representatividade na posição ganha destaque a partir da experiência de Luciano Jr., preparador de goleiros do Santa Clara, de Portugal, que trabalhou em clubes como Athletico-PR e Palmeiras.

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Com mais de 30 anos de atuação na preparação de goleiros, o profissional acompanhou diferentes gerações de atletas e vivenciou os obstáculos que ainda fazem parte da realidade do futebol. Para ele, a cor da pele não pode interferir na avaliação técnica de um jogador, mas o preconceito continua presente em determinados ambientes da modalidade.

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A discussão remete a um dos episódios mais emblemáticos da história do esporte brasileiro: a derrota para o Uruguai na Copa do Mundo de 1950. Titular da Seleção Brasileira naquela decisão, Moacyr Barbosa, foi responsabilizado por parte da opinião pública pelo resultado, tornando-se vítima de uma perseguição que ultrapassou os limites esportivos e ajudou a alimentar estereótipos raciais sobre goleiros negros.

O peso histórico do preconceito contra goleiros negros

Mais de sete décadas depois do episódio envolvendo Barbosa, a representatividade racial na posição ainda é motivo de debate. Ao longo dos anos, goleiros negros conquistaram espaço e construíram trajetórias importantes, como Manga, Dida, Jefferson e Hugo Souza. Mesmo com esses exemplos, a presença de profissionais negros entre os principais nomes da posição continua sendo uma questão relevante.

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Um levantamento publicado pelo ge em 2021 dimensionou parte dessa desigualdade. Considerando 62 edições do Campeonato Brasileiro, o estudo identificou apenas 13 goleiros negros que conquistaram o título como titulares. Naquele recorte, entre os 72 goleiros relacionados pelos clubes da Série A, somente 16 eram negros.

Na avaliação de Luciano Jr., os estereótipos construídos historicamente ainda influenciam a maneira como alguns profissionais enxergam os goleiros negros. O preparador afirma que já presenciou manifestações preconceituosas durante sua carreira e defende que a capacidade técnica seja o único critério para avaliar um atleta.

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— Historicamente, a posição de goleiro esteve associada a estereótipos. A Copa de 1950 tem um episódio marcante com o nosso goleiro Barbosa, e isso acabou enraizando pensamentos negativos em parte da sociedade brasileira em relação à raça dos goleiros. O atleta negro passou a ser taxado, muitas vezes, como alguém que não tinha qualidade técnica ou que não poderia se desenvolver em um clube — relatou.

O profissional também contou que já presenciou comentários pejorativos de pessoas com quem trabalhou sobre a raça de determinados jogadores.

— Na minha avaliação, a escolha de um atleta não deve ser influenciada pela sua raça, mas, sim, pela sua qualidade técnica. Infelizmente, já tive pessoas próximas, que trabalharam comigo, fazendo comentários pejorativos em relação à raça de determinados atletas. É uma realidade que ainda existe — completou.

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Luciano Jr., preparador de goleiros do Santa Clara (Foto: Divulgação)

Categorias de base e os obstáculos na formação de goleiros

A discussão sobre oportunidades para goleiros negros não se limita ao futebol profissional. O processo de formação nas categorias de base também é um ponto importante, já que a captação, a avaliação e o desenvolvimento dos jovens dependem diretamente dos profissionais envolvidos.

Uma pesquisa realizada pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, em parceria com a CBF e a Nike, ouviu 508 profissionais do esporte em 2023. Entre os participantes negros, 41% afirmaram ter sofrido racismo durante suas atividades profissionais. O levantamento também identificou episódios de discriminação em centros de treinamento e concentrações.

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Com passagens por Athletico-PR e Palmeiras, Luciano Jr. teve contato direto com o desenvolvimento de jovens goleiros. No clube paulista, chegou em 2021 para coordenar a preparação dos atletas das categorias de base.

O preparador, que é baiano e se identifica como homem negro, afirma que nunca utilizou a raça como critério para diferenciar os jogadores com quem trabalhou. Ao relembrar sua trajetória, destacou também a importância de profissionais que ajudaram a construir a história da posição no futebol brasileiro.

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— Eu sou baiano, filho de um pai negro, e também sou negro. Venho de um estado onde boa parte da população é negra ou descendente de negros e nunca tive uma visão de separação entre atletas negros, brancos ou pardos. Para mim, todos sempre foram vistos como goleiros. O que sempre importou, desde a formação, foi a qualidade dos atletas com quem trabalhei, independentemente da raça ou da crença — afirmou.

Luciano também citou experiências na formação de jogadores como Felipe Ventura e Jair, que ganhou notoriedade no futebol baiano com a Associação Esportiva Catuense. Além disso, lembrou a contribuição da base do Vitória para a formação de goleiros, mencionando nomes como Nilson e Dida.

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A presença de referências negras em posições de destaque é outro aspecto importante desse processo. Para os jovens que estão começando, encontrar profissionais e jogadores com trajetórias semelhantes pode ampliar as perspectivas de futuro dentro do esporte.

Luciano Jr., preparador de goleiros do Santa Clara (Foto: Divulgação)

Goleiros negros em Portugal: Luciano Jr. compara os cenários

Atualmente no Santa Clara, Luciano Jr. também acompanha a realidade do futebol português. A experiência no exterior permite observar como a presença de goleiros negros se distribui em diferentes níveis da modalidade.

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Segundo o preparador, há uma participação expressiva desses profissionais em clubes de diferentes portes e divisões do futebol português, cenário que ele destaca ao comparar sua experiência nos dois países.

— Aqui em Portugal, a presença de goleiros negros é muito forte em todas as divisões. Temos muitos atletas atuando em grandes equipes, em clubes de médio porte e também em equipes menores, independentemente do nível ou da divisão. O que importa é que existem bons goleiros negros atuando no futebol português, ocupando seus espaços e mostrando sua qualidade — explicou.

A comparação evidencia a importância de analisar as oportunidades oferecidas aos atletas em diferentes contextos. Para Luciano, a qualidade técnica deve prevalecer sobre qualquer julgamento relacionado à raça, independentemente do país ou da divisão em que o jogador atua.

Dia da Consciência Negra reforça debate sobre representatividade no futebol

A trajetória de Moacyr Barbosa e os exemplos de goleiros como Manga, Dida, Jefferson e Hugo Souza ajudam a compreender a participação dos atletas negros na história do futebol. No entanto, a representatividade também depende das condições oferecidas às novas gerações para que possam alcançar o futebol profissional.

Na avaliação de Luciano Jr., houve avanços desde o início de sua carreira, mas a mudança precisa continuar, principalmente entre os profissionais responsáveis pela formação dos jogadores.

— Quando comparo o período em que comecei a trabalhar como preparador de goleiros com o cenário atual, vejo uma evolução positiva. O preconceito racial no esporte, especialmente em relação aos goleiros, já diminuiu e acredito que tende a diminuir ainda mais, até chegar a praticamente zero — declarou.

O preparador também destacou a responsabilidade de treinadores e demais profissionais que participam do desenvolvimento dos jovens atletas.

— São jovens que têm sonhos, objetivos e o desejo de se tornarem jogadores de futebol. Serem julgados ou prejudicados por causa da cor da pele é uma crueldade e uma covardia muito grandes. Espero que esse cenário continue evoluindo — concluiu.

Luciano Jr., preparador de goleiros do Santa Clara (Foto: Divulgação)

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