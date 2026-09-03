Hulk chega ao clássico contra o Vasco como uma das principais armas do Fluminense. Além do crescimento recente com Marcão, o atacante carrega um bom histórico diante do rival: são quatro gols e três assistências em nove confrontos por Atlético-MG e pelo próprio Tricolor.

A maior parte desses números foi construída pelo Galo. O capítulo mais marcante aconteceu em 2024, na semifinal da Copa do Brasil. Depois de participar da vitória por 2 a 1 na ida com uma assistência, Hulk marcou um golaço de fora da área em São Januário, no empate por 1 a 1 que garantiu o Atlético na decisão.

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Pelo Campeonato Brasileiro, na mesma temporada, marcou os dois gols da vitória do Atlético por 2 a 0, na Arena MRV. O camisa 7 voltou a deixar sua marca no último encontro com o Cruz-Maltino pelo clube mineiro. Em dezembro de 2025, marcou de falta na goleada por 5 a 0 na Arena MRV.

Hulk deve ser titular do Fluminense contra o Vasco

Desde a chegada ao Fluminense, Hulk já enfrentou o Vasco duas vezes, ambas pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nos dois jogos, porém, começou no banco.

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Na partida de volta, no Maracanã, entrou no segundo tempo e participou do único gol tricolor na derrota por 3 a 1. Martinelli tocou para Hulk, recebeu a devolução dentro da área e marcou.

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Hulk em Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

O cenário agora é diferente. Com John Kennedy fora, Hulk se consolidou como referência do ataque e atravessa sua melhor sequência desde a chegada às Laranjeiras. Nos quatro jogos sob o comando de Marcão, são três gols e uma assistência, com participações diante de Palmeiras, Remo e Athletico-PR.

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Contra o Athletico, inclusive, o atacante teve sua atuação de maior impacto pelo Fluminense: marcou um golaço de falta e deu a assistência para Ignácio no empate por 3 a 3, na Arena da Baixada. No sábado (5), contra o Vasco, Hulk deve ser titular do Fluminense. O camisa 7 é uma 'arma' que costuma castigar o rival.

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