Dois jogadores do Brasileirão convocados para esta Data Fifa se lesionaram por suas seleções: Arrascaeta, meia uruguaio do Flamengo, e Antonio Sanabria, atacante paraguaio do Internacional. O rubro-negro teve caso mais sério, uma fratura no punho, passou por cirurgia e ficará fora de combate de seis a oito semanas. Já o colorado teve uma lesão muscular na panturrilha e, embora o tempo de ausência não tenha sido divulgado, é desfalque confirmado para o reinício do campeonato.

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Ao todo, os clubes da Série A tiveram 40 atletas selecionados para os compromissos internacionais. Mesmo aqueles que não sofreram contusões passarão por reavaliação médica no retorno ao Brasil para mensurar o nível de desgaste físico.

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Por outro lado, a maior parte dos elencos permaneceu no país para um breve período de recesso, seguido do retorno às atividades. Nesse sentido, a pausa foi importante para a recuperação de atletas que já estavam em processo de transição física, como os atacantes Gonzalo Plata, do Flamengo, e Reinier, do Atlético-MG, por exemplo.

Reinier, atacante do Galo, se recuperou de lesão na coxa durante a Data Fifa e já disputou jogo atrasado do Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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São Paulo tem profusão de lesões em jogo atrasado

O Tricolor Paulista esteve entre os quatro clubes que entraram em campo durante a Data Fifa. Na última sexta-feira (2), a equipe de Dorival Júnior perdeu para o Santos por 2 a 1, em partida atrasada da 21ª rodada do Brasileirão. Sem atletas convocados, o clube confirmou quatro lesões após o clássico: o atacante Luciano e o lateral Iago (ambos com lesão no adutor direito), o volante Danielzinho (entorse no tornozelo esquerdo) e o goleiro Rafael (problema na região lombar). Do lado santista, o meia Arthur deixou o duelo com dores na coxa.

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Luciano sentiu a coxa na partida atrasada entre São Paulo e Santos (Foto: Joisel Amaral / AGIF / Folhapress)

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Retorno do Brasileirão

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada neste meio de semana, dias 7 e 8 de outubro, com a grande maioria dos convocados já disponível.

Quarta-feira (7):

19h30 – Remo x Grêmio 19h30 – Bragantino x Mirassol 19h30 – Internacional x Corinthians 20h – Vitória x Chapecoense 20h30 – Botafogo x Vasco 21h30 – Cruzeiro x São Paulo

Quinta-feira (8):