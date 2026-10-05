Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data Fifa
Arrascaeta, do Flamengo, e Sanabria, do Inter, se machucaram por suas seleções
Dois jogadores do Brasileirão convocados para esta Data Fifa se lesionaram por suas seleções: Arrascaeta, meia uruguaio do Flamengo, e Antonio Sanabria, atacante paraguaio do Internacional. O rubro-negro teve caso mais sério, uma fratura no punho, passou por cirurgia e ficará fora de combate de seis a oito semanas. Já o colorado teve uma lesão muscular na panturrilha e, embora o tempo de ausência não tenha sido divulgado, é desfalque confirmado para o reinício do campeonato.
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Ao todo, os clubes da Série A tiveram 40 atletas selecionados para os compromissos internacionais. Mesmo aqueles que não sofreram contusões passarão por reavaliação médica no retorno ao Brasil para mensurar o nível de desgaste físico.
Por outro lado, a maior parte dos elencos permaneceu no país para um breve período de recesso, seguido do retorno às atividades. Nesse sentido, a pausa foi importante para a recuperação de atletas que já estavam em processo de transição física, como os atacantes Gonzalo Plata, do Flamengo, e Reinier, do Atlético-MG, por exemplo.
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São Paulo tem profusão de lesões em jogo atrasado
O Tricolor Paulista esteve entre os quatro clubes que entraram em campo durante a Data Fifa. Na última sexta-feira (2), a equipe de Dorival Júnior perdeu para o Santos por 2 a 1, em partida atrasada da 21ª rodada do Brasileirão. Sem atletas convocados, o clube confirmou quatro lesões após o clássico: o atacante Luciano e o lateral Iago (ambos com lesão no adutor direito), o volante Danielzinho (entorse no tornozelo esquerdo) e o goleiro Rafael (problema na região lombar). Do lado santista, o meia Arthur deixou o duelo com dores na coxa.
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Retorno do Brasileirão
A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada neste meio de semana, dias 7 e 8 de outubro, com a grande maioria dos convocados já disponível.
Quarta-feira (7):
- 19h30 – Remo x Grêmio
- 19h30 – Bragantino x Mirassol
- 19h30 – Internacional x Corinthians
- 20h – Vitória x Chapecoense
- 20h30 – Botafogo x Vasco
- 21h30 – Cruzeiro x São Paulo
Quinta-feira (8):
- 19h30 – Santos x Flamengo
- 20h – Athletico-PR x Atlético-MG
- 21h30 – Fluminense x Coritiba
- 21h30 – Palmeiras x Bahia
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