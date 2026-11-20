Bastidores: reunião no CT garante Tite no comando do Botafogo
Técnico faz trabalho ruim em momento de crise esportiva da SAF
Pressão no comando do Botafogo. Tite vê o cargo ameaçado, mas, pelo menos até o fim do Brasileirão, deve continuar à frente da equipe. Uma reunião feita no CT Lonier na quinta-feira (19) manteve técnico, mas elevou o tom de cobrança por melhor desempenho.
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As informações são do Jornal O Globo e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.
Participaram da conversa o presidente João Paulo Magalhães, dirigentes da SAF, comissão técnica e jogadores. O foco foi em cima da postura do time na reta final, em meio à luta contra o rebaixamento, com muita cobrança após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Corinthians.
Há insatisfação quanto ao que vem apresentando a comissão técnica no que diz respeito a escolhas. Por outro lado, lideranças do Botafogo apontaram para culpa coletiva, com atletas rendendo abaixo do esperado e com comportamento em campo muito diferente do visto no dia a dia.
João Paulo Magalhães, conforme apurou o Lance!, elevou o tom e pediu mais energia nos últimos três jogos. A equipe soma 42 pontos e tem apenas quatro de vantagem para o Internacional, que abre a zona de rebaixamento.
A tendência, inclusive, é que Tite abandone a ideia da linha defensiva com cinco jogadores e volte a dar espaço a nomes mais técnicos, como Álvaro Montoro e Hakim Ziyech. Danilo, que se recupera de lesão, pode voltar a ser relacionado e já entrar no 11 inicial.
Bastidores pressionam o Botafogo
Há, no clube social, corrente que tentou influenciar e cobrou a demissão de Tite, o que irritou as principais cabeças do futebol alvinegro, alegando pressão indevida em cima da operação da SAF. É unânime a análise negativa sobre o trabalho, mas o entendimento é que não há saída com auxiliares da casa ou nomes viáveis no mercado.
O Botafogo volta a campo na segunda-feira (23), contra o São Paulo, no Nilton Santos. O Glorioso, depois, receberá o Bahia e fechará a temporada contra o Santos, na Vila Belmiro.
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