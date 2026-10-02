Gabigol faz dois, Santos vira e quebra jejum contra o São Paulo no Morumbis
Tricolor abriu o placar, mas sofreu a virada em casa
O Santos venceu o São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, nesta sexta-feira (2), em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e quebrou uma escrita de quase seis anos sem vitória na casa do rival pela competição. Luciano abriu o placar para o Tricolor em cobrança de pênalti, mas Gabigol marcou duas vezes e virou para o Peixe. O atacante não marcava contra o rival paulista havia quatro anos.
Com a derrota, o Tricolor fica com os mesmos 36 pontos, na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Santos chegou a 41 e subiu para a 7ª posição.
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Primeiro tempo...
O São Paulo começou a partida pressionando o Santos e, logo aos 44 segundos, chegou pela primeira vez. Ryan Francisco avançou até a linha de fundo e tentou cruzar para o meio da área, mas a defesa santista conseguiu fazer o corte. O sufoco tricolor durou cerca de três minutos, até o Peixe encontrar seu primeiro ataque. Everton Cebolinha recebeu pela ponta direita e finalizou, mas Coronel fez a defesa. O goleiro, porém, soltou a bola nos pés de Gabigol, que tentou novamente e obrigou o arqueiro são-paulino a espalmar para escanteio.
Aos cinco minutos, o São Paulo respondeu com sua melhor finalização no início do jogo. Artur arriscou de primeira, de fora da área, e exigiu uma grande defesa de Diógenes. Depois da pressão inicial, porém, o Tricolor diminuiu o ritmo e passou a levar menos perigo. Aos 15 minutos, a equipe recuperou a bola na saída santista e conquistou um escanteio, mas o Peixe se defendeu bem e afastou o perigo. Concentrado principalmente pelo lado esquerdo, o São Paulo também tentou explorar Iago, que buscou três cruzamentos para a área, sem conseguir encontrar um companheiro em boas condições.
Aos 21 minutos, o Santos criou a chance mais perigosa da primeira etapa até então. Cebolinha avançou pela ponta direita e tocou para Barreal, que acionou Rodinei. O lateral recebeu o passe cruzado e finalizou de primeira, mas a bola passou raspando pela trave de Coronel. O São Paulo voltou a pressionar na reta final e, aos 29, Ryan Francisco disputou uma bola pelo alto dentro da área. A torcida tricolor pediu pênalti, mas Matheus Candançan só marcou a infração após a revisão do VAR. Ryan Francisco ficou sentindo após a disputa aérea e precisou receber atendimento médico, enquanto Lucas Veríssimo foi advertido com cartão amarelo pela falta.
Cinco minutos depois, Luciano cobrou o pênalti e colocou o São Paulo em vantagem. A liderança, contudo, durou pouco. Na primeira chegada do Santos após o gol tricolor, Cebolinha acionou Escobar pela ponta esquerda, e o lateral cruzou na medida para Gabigol. O atacante apareceu na área e cabeceou para deixar tudo igual novamente. Aos 40 minutos, Luciano recebeu cartão amarelo após empurrar um defensor santista depois de uma disputa envolvendo Ryan Francisco, que voltou a ficar caído no gramado sentindo dores. Com isso, as equipes foram para o intervalo empatadas.
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Segundo tempo...
O Santos voltou para o segundo tempo com duas alterações: Coutinho e Gustavo Henrique entraram nos lugares de Barreal e Lima, respectivamente. Aos nove minutos, o estreante da noite fez boa jogada individual, limpou a marcação de Arboleda e encontrou Cebolinha em profundidade. O atacante deixou Gabigol em boas condições para finalizar, e o camisa 9 bateu contra a meta de Carlos Coronel. Sem chances de defesa para o goleiro são-paulino, o Santos virou a partida e passou a vencer por 2 a 1.
A primeira chegada do São Paulo na etapa final aconteceu aos 11 minutos. Ryan Francisco recebeu dentro da área, driblou o primeiro marcador, mas acabou desarmado na sequência, cedendo escanteio ao Tricolor. Marcos Antônio fez a cobrança e cruzou para a área, mas ninguém apareceu para completar a jogada. Aos 18 minutos, o técnico são-paulino promoveu três mudanças de uma vez: Newton, Gustavinho e Danielzinho entraram nos lugares de Tolói, Ryan Francisco e Bobadilla, respectivamente.
Dois minutos depois, o São Paulo voltou a assustar. Luciano cruzou para a área, mas ninguém conseguiu finalizar. Pedro Lima evitou que a bola saísse pela linha lateral e levantou novamente para dentro da área. Diógenes, atento, saiu do gol e fez a defesa. Depois da investida tricolor, porém, a partida ficou mais morna, com poucas oportunidades para os dois lados.
Aos 32 minutos, o Santos conseguiu encaixar um contra-ataque e obrigou Carlos Coronel a deixar a área correndo para afastar o perigo. O goleiro são-paulino conseguiu chegar antes dos atacantes e chutou a bola para a lateral. Na reta final, o São Paulo tentou aumentar a pressão e passou a investir na saída de bola do Santos em busca do empate, mas não conseguiu transformar as jogadas criadas em uma nova oportunidade clara de gol. O Santos, por sua vez, administrou a vantagem até o apito final e confirmou a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Morumbis.
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O drible sofrido por Arboleda no segundo gol do Santos foi o lance-chave do confronto. Coutinho executou bem a finta de corpo para cima do defensor Tricolor, que não encontrou a bola. O meia santista tocou para Cebolinha, que passou em profundidade para Gabigol balançar as redes.
Deu aula 🏅
Gabigol foi o craque do confronto. O atacante balançou as redes duas vezes contra o São Paulo em pleno Morumbis lotado. O camisa 9 fez o primeiro gol de cabeça ao subir sozinho dentro da área Tricolor, ainda na primeira etapa. Nos últimos 45 minutos, recebeu um grande passe, driblou Rafael Tolói e finalizou sem chances de defesa para Carlos Coronel.
Ficou abaixo 📉
Lima, do Santos, teve atuação abaixo do esperado durante o confronto contra o São Paulo. O meia errou em diversos momentos de passe, movimentação e marcação, dando boas chances de ataque ao rival da capital.
Ei, juiz! 📣
O árbitro da partida teve influência no placar ao assinalar um pênalti para o São Paulo, após revisão no VAR. O lance em questão aconteceu com Ryan Francisco, que recebeu a bola dentro da área e foi derrubado por Lucas Veríssimo. Matheus Candançan aplicou o cartão amarelo para o defensor rival.
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