Reinier celebra virada de chave no Atlético e revela: 'Encontrei minha felicidade'

Reinier vive um grande momento com a camisa do Atlético. O atacante conversou com a imprensa nesta quarta-feira (30), após o treino aberto na Cidade do Galo, e destacou a virada de chave e a boa fase que atravessa pelo clube. Segundo o jogador, este é um dos melhores momentos de sua carreira.

Reinier comentou sobre a mudança de cenário no Galo. O atacante teve um início complicado e chegou a protagonizar um episódio com um torcedor, o que abalou sua relação com parte da torcida. No entanto, recuperou o bom futebol, assumiu a titularidade e se tornou um dos artilheiros do Atlético na temporada.

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— Sabia do momento que estava vivendo, continuei trabalhando duro. Acho que fiz um bom Campeonato Mineiro, mas depois tive altos e baixos e aconteceu aquele problema com o torcedor. Estava focado no Galo, saíram notícias de que eu ia sair, mas, na minha cabeça, isso nunca tinha passado. Sabia que aqui era onde eu gostava de estar. Foi um momento difícil e virei essa chave com trabalho, humildade, com a ajuda do staff e dos meus companheiros — disse.

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Reinier afirma viver um dos melhores momentos da carreira

Reinier também falou sobre a fase que vive no Atlético e afirmou que este é um dos melhores momentos de sua carreira. O atacante ainda destacou a felicidade que reencontrou no clube mineiro.

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— Com certeza. Quando eu cheguei aqui no Galo, eu falei que queria buscar minha felicidade, e agora eu voltei a encontrar ela. Nos momentos depois do Flamengo, eu não tive anos bons, não fui feliz, estava triste e aqui queria encontrar minha felicidade. Graças a Deus, pouco a pouco, com muito trabalho, estou conquistando ela novamente — disse Reinier.