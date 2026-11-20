Corinthians faz alerta sobre golpes nas categorias de base
Clube orienta jovens atletas e familiares não realizarem pagamentos por falsas seletivas
O Corinthians divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (19) para alertar sobre possíveis tentativas de golpes envolvendo falsas avaliações e seletivas para as categorias de base. Segundo o clube, terceiros estão utilizando indevidamente o nome da instituição para oferecer oportunidades a jovens jogadores. A diretoria reforçou que não realiza cobranças para participação em seus processos de avaliação.
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No comunicado, o Corinthians esclareceu que não autoriza pessoas físicas, empresas ou intermediários a solicitarem pagamentos, taxas de inscrição ou quaisquer valores em nome da instituição. O clube também informou que não há previsão de realização de avaliações ou seletivas até o final de 2026 e destacou que todas as informações sobre esses processos são divulgadas exclusivamente em seus canais oficiais.
Diante de possíveis abordagens ou convites para avaliações condicionadas a pagamentos, o Corinthians orientou os interessados a não realizarem transferências financeiras.
A Timão ainda recomendou que eventuais tentativas de golpe sejam comunicadas imediatamente às autoridades policiais competentes, com o objetivo de evitar prejuízos a jovens atletas e seus familiares.
Veja a nota oficial do Corinthians
Nota oficial - Avaliações e seletivas para as categorias de base
O Sport Club Corinthians Paulista informa que não há previsão para a realização de avaliações ou seletivas para as categorias de base até o final de 2026 e alerta para possíveis tentativas de golpes praticados por terceiros que utilizam indevidamente o nome da instituição.
O Clube esclarece que não realiza qualquer tipo de cobrança para participação em seus processos de avaliação, tampouco autoriza pessoas físicas, empresas ou intermediários a solicitar pagamentos, taxas de inscrição ou quaisquer valores em nome do Corinthians.
O Corinthians reforça, também, que todas as informações referentes a avaliações e processos seletivos são divulgadas em seus canais oficiais.
Diante de eventuais abordagens ou convites para avaliações condicionados a pagamentos, o Corinthians orienta os interessados a não efetuarem qualquer transferência financeira e a comunicarem imediatamente o ocorrido às autoridades policiais competentes.
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