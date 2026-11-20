Dia da Consciência Negra: a linda relação do Botafogo com seus goleiros
Glorioso tem ídolos memoráveis na posição em várias décadas
Nesta sexta-feira, 20 de novembro, é celebrado em feriado nacional o Dia da Consciência Negra. Em sua rica história, o Botafogo de Futebol e Regatas ostenta grandes atletas negros, que salvaram o clube sob a trave e marcaram época em suas gerações.
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Desde as décadas de 1950 e 1960, o Glorioso conta com excelentes goleiros negros. Adalberto iniciou isso, e logo em seguida veio o lendário Manga, ídolo do clube e um dos maiores da história do futebol na posição.
Essa relação é, indiscutivelmente, uma das curiosidades de tamanho imensurável da instituição. Figuras de muito peso protegeram a meta alvinegra na trajetória centenária.
Se Manga se firmou como referência, ídolo e, para muitos, o maior arqueiro da história do clube, no fim da década de 1980, veio outro camisa 1 protagonista. Foi com a segurança de Ricardo Cruz, que o Botafogo conquistou as edições do Campeonato Carioca em 1989 – encerrando o jejum de 21 anos sem troféus – e 1990. Ele defendeu a estrela solitária de 1988 a 1992 e, um ano depois, outro goleiro surgiu, vindo do Bangu, para encantar os corações alvinegros.
Em 1993, Wagner vestiu preto e branco e assim ficou até 2002, quando deixou General Severiano. O goleiro foi um dos líderes da campanha do título brasileiro em 1995, com defesas memoráveis e uma exibição de gala na final contra o Santos.
Max assumiu a titularidade em 2003, na Série B, mas depois viu um fenômeno, revelado pelo Cruzeiro, cativar as arquibancadas. Aos 20 anos, o gigante Jefferson teve sua primeira passagem pelo clube e foi peça fundamental na campanha que livrou o Glorioso de um novo rebaixamento. Ele retornou à Raposa ao fim do período de empréstimo, em junho de 2005, quando foi negociado com o Trabzonspor, da Turquia.
Foram quatro anos de goleiros inconstantes e um problema enorme para o Botafogo. No meio de 2009, Jefferson, que estava no Konyaspor, outro clube turco, voltou à casa onde se destacou e ali ficou até o fim da carreira. Tricampeão carioca, duas vezes eleito melhor goleiro do Brasileirão (2011 e 2014), titular da Seleção Brasileira e 424 jogos pelo clube.
Ídolo de primeira prateleira, tendo recusado propostas do mercado europeu para permanecer no Rio de Janeiro. Ele se aposentou em 2018, aos 35 anos.
Depois de sete temporadas com goleiros brancos, como Gatito Fernández e Lucas Perri, o Botafogo, em 2024, voltou a ter um goleiro negro em destaque. John, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, foi um paredão nas conquistas dos títulos da Libertarores e do Brasileirão. Se não alcançou a idolatria, principalmente pela condução em sua saída, deixou lugar especial.
John, que vestia a 12, deixou saudades, principalmente pela péssima fase do clube com os sucessores Neto, Raul e Léo Linck. Veio de Portugal, no meio de 2026, um nome conhecido do futebol carioca para tomar conta da posição.
Destaque no Santa Clara, Gabriel Batista foi revelado pelo Flamengo e contratado pela SAF na segunda janela de transferências do ano. Também com a 12, o goleiro resolveu o problema de cerca de um ano e é titular incontestável, aumentando a lista de grandes atletas negros da posição com a estrela no lado esquerdo do peito.
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