O Fluminense foi bem mais uma vez e venceu o São Paulo fora de casa, na noite da última quinta-feira (19), por 1 a 0, garantindo a participação na Libertadores em 2027. Após o jogo, o técnico Marcão falou das situações indefinidas no fim da temporada, sobre sua permanência no comando do Tricolor e a renovação de Thiago Silva.

Thiago Silva deixou a possibilidade e deu esperança ao torcedor do clube das Laranjeiras. Já Marcão, que assumiu o trabalho no meio da temporada, garante o mesmo comprometimento.

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— Falei com ele que dá para jogar mais três aninhos com a gente. Qualquer coisa, quando estiver cansado, fica com a gente ali do lado. A gente ainda não sabe a decisão dele e da família dele, mas a gente respeita. Seria uma pena se ele parasse agora. A nossa torcida é que ele estenda o contrato, fique mais um ano e, no final, a gente faz essa campanha de novo. A minha situação é a mesma. A gente vai trabalhar até o fim do ano com a mesma alegria e comprometimento. Feliz pela classificação, depois a fase de grupos é um objetivo que vamos buscar até o final — disse o técnico do Fluminense.

Thiago Silva em ação pelo Fluminense na vitória sobre o São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Marcão valorizou a arrancada do Flu na reta final da temporada. A equipe, que teve frustrações recentes após as eliminações nas copas, respondeu e muito bem no Brasileirão.

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— A gente vinha disputando duas competições, a gente teve que, em algum momento, abrir mão. Lógico que a gente respeita todos os nossos atletas, mas tivemos que mudar. Mudamos o time contra o Flamengo, contra o Santos, contra a Chape foi aquela situação pós-eliminação. E concentramos agora só no Campeonato Brasileiro. Esse é o time, a nossa identidade. A nossa versão é essa — disse o técnico.

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Com a vitória sobre o São Paulo, o Fluminense ficou em quarto lugar, com 60 pontos. O próximo compromisso será no domingo (22), contra o Mirassol, no Maracanã, pela 36ª rodada.