Marcão despista sobre futuro no Fluminense e torce por renovação de Thiago Silva
Técnico do Tricolor valorizou a arrancada da equipe, que venceu o São Paulo por 1 a 0
O Fluminense foi bem mais uma vez e venceu o São Paulo fora de casa, na noite da última quinta-feira (19), por 1 a 0, garantindo a participação na Libertadores em 2027. Após o jogo, o técnico Marcão falou das situações indefinidas no fim da temporada, sobre sua permanência no comando do Tricolor e a renovação de Thiago Silva.
Thiago Silva deixou a possibilidade e deu esperança ao torcedor do clube das Laranjeiras. Já Marcão, que assumiu o trabalho no meio da temporada, garante o mesmo comprometimento.
— Falei com ele que dá para jogar mais três aninhos com a gente. Qualquer coisa, quando estiver cansado, fica com a gente ali do lado. A gente ainda não sabe a decisão dele e da família dele, mas a gente respeita. Seria uma pena se ele parasse agora. A nossa torcida é que ele estenda o contrato, fique mais um ano e, no final, a gente faz essa campanha de novo. A minha situação é a mesma. A gente vai trabalhar até o fim do ano com a mesma alegria e comprometimento. Feliz pela classificação, depois a fase de grupos é um objetivo que vamos buscar até o final — disse o técnico do Fluminense.
Marcão valorizou a arrancada do Flu na reta final da temporada. A equipe, que teve frustrações recentes após as eliminações nas copas, respondeu e muito bem no Brasileirão.
— A gente vinha disputando duas competições, a gente teve que, em algum momento, abrir mão. Lógico que a gente respeita todos os nossos atletas, mas tivemos que mudar. Mudamos o time contra o Flamengo, contra o Santos, contra a Chape foi aquela situação pós-eliminação. E concentramos agora só no Campeonato Brasileiro. Esse é o time, a nossa identidade. A nossa versão é essa — disse o técnico.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Com a vitória sobre o São Paulo, o Fluminense ficou em quarto lugar, com 60 pontos. O próximo compromisso será no domingo (22), contra o Mirassol, no Maracanã, pela 36ª rodada.
Mais LANCE!
Gol perdido em São Paulo x Fluminense viraliza: 'Meu Deus'
Tricolor paulista foi derrotado por 1 a 0, no Morumbis
Veja o gol da vitória do Fluminense sobre o São Paulo pelo Brasileirão
Tricolor paulista foi derrotado por 1 a 0, no Morumbis
Fluminense vence São Paulo e encaminha vaga direta na Libertadores
Gol do Tricolor carioca foi marcado pelo volante Hércules
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Inteligência artificial projeta vencedor em São Paulo x Fluminense
Equipes se enfrentam no Morumbis, em São Paulo
Thiago Silva dá esperança de renovação com o Fluminense: 'Presente de Natal'
Zagueiro falou de possíveis conversas com a diretoria tricolor ao fim da temporada
Martinelli volta a ser relacionado pelo Fluminense para jogo contra o São Paulo
Volante evoluiu na recuperação de lesão no joelho esquerdo e foi liberado após avaliação
Data Fifa tira dois jogadores do Fluminense para partida com o São Paulo
Savarino e Canobbio defenderam suas seleções na última rodada de amistosos
São Paulo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Fluminense: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026
Dupla do Fluminense participa de amistosos nesta terça-feira na Data Fifa
Jogadores disputaram amistosos por suas seleções
Consórcio do Maracanã nega proposta por naming rights e desmente informação sobre negociação
Fla-Flu Serviços classificou como inverídicas as informações divulgadas nesta segunda-feira
Fluminense: Lanús mira Cano, mas atacante quer ficar no Brasil
Atacante está em fim de contrato no Fluminense
Fluminense pode receber R$ 30 milhões com venda de atacante
Opção de compra do Dallas FC pelo jogador vale até o fim de 2026
De saída? Atacante pode deixar o Fluminense rumo ao Independiente Del Valle
Clube equatoriano monitora gringo e outros nomes para reforçar o ataque em 2027
Vasco e Botafogo eliminam Flamengo e Fluminense e fazem final do Carioca Sub-20
Cruz-Maltino avança pela melhor campanha, enquanto Alvinegro supera o Fluminense
Dirigente do Nacional-URU critica Santos e Botafogo por dívidas e elogia Fluminense: 'Sensato'
Clubes têm parcelas em atraso em transações feitas na atual temporada
Daronco apita? Veja os árbitros da 35° rodada do Brasileirão
CBF detalhou equipes completas de todas as partidas após a Data Fifa
Cano, do Fluminense, vai a ensaio da Vila Isabel e confirma presença no Carnaval de 2027
Atacante argentino vive reta final de contrato com o Tricolor das Laranjeiras
Ex-Fluminense, Gabriel Pirani encerra temporada na MLS com quatro gols pelo San Diego
Meia disputou 24 partidas em 2026 e chegou ao quarto ano consecutivo no futebol dos Estados Unidos