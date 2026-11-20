Tolói deixa jogo contra o Fluminense com dores e preocupa o São Paulo
Zagueiro sentiu um problema no adutor direito ainda no primeiro tempo e passará por exames; prazo curto até o fim da temporada gera preocupação
Rafael Tolói deixou o campo com dores no adutor direito durante a derrota do São Paulo para o Fluminense, no Morumbis, nesta quinta-feira (19), e será submetido a exames nesta sexta-feira (20) para avaliar a gravidade do problema. Como restam menos de duas semanas para o encerramento do calendário do futebol em 2026, existe a possibilidade de o zagueiro não voltar a atuar pelo Tricolor nesta temporada.
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Após a partida, Dorival Júnior afirmou que ainda não tinha informações sobre a condição do defensor. Segundo o treinador, Tolói reclamou de um problema físico logo no início do confronto.
— Não sei ainda, vai passar por avaliação médica. Logo no início reclamou de algum tipo de lesão — explicou.
O técnico também comentou a entrada de Djhordney, que substituiu Tolói ainda no primeiro tempo. Além da questão física do zagueiro, Dorival apontou uma necessidade de ajuste na marcação diante da movimentação do Fluminense.
— O Djhordney entrou porque o Fluminense colocou um homem por dentro e precisamos mexer ali — completou.
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A situação de Tolói será definida após os exames. O São Paulo ainda tem três compromissos pelo Campeonato Brasileiro, mas o prazo curto até o fim da temporada pode dificultar o retorno do defensor, a depender do diagnóstico e do tempo de recuperação.
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