Lucas Paquetá ainda tenta corresponder às altas expectativas da torcida, assim como ao elevado valor (€ 42 milhões ou R$ 260 milhões), no retorno ao Flamengo. Quis o destino que a grande oportunidade aparecesse de uma forma ingrata, com a lesão de Arrascaeta.

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O Garoto do Ninho é o principal candidato a assumir a função de camisa 10 na ausência do uruguaio, que deve ficar de seis a oito semanas fora de combate após a cirurgia para tratar a fratura no punho esquerdo. No período, o ídolo rubro-negro perderá as partidas de ida e volta da Libertadores, contra o Estudiantes, além de pelo menos seis duelos da reta decisiva do Brasileirão.

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A tendência é que Lucas Paquetá assuma um lugar no onze inicial de Leonardo Jardim em parte considerável desta sequência. Muito porque só não tinha um posto ainda devido à concorrência, não por suas atuações. Aos 29 anos, o jogador faz uma boa temporada de retorno à Gávea e chegou a ser titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Pouquíssimos atletas do elenco rubro-negro são, de fato, melhores que o reforço milionário. Se é que algum é. Mas, quando se olhava para o time, era difícil encontrar um espaço. Tirar Pulgar ou Jorginho seria perder a segurança do meio-campo. Barrar Arrascaeta? Impensável. Escalar o meia aberto pelo lado direito também parecia um desperdício. E assim Paquetá se conformou em ficar no banco de reservas em alguns dos compromissos mais importantes do ano.

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Agora apareceu a vaga. Mas não chega a ser na função ideal, segundo Jardim. Em entrevista coletiva, o treinador admitiu que prefere o polivalente jogador como segundo volante.

— Eu já o vi jogar em várias posições no Campeonato Inglês, aberto ou de meia, mas era numa equipe de bloco mais baixo e transição. O Flamengo assume mais o domínio do jogo. Se fosse eu a contratá-lo, seria como um volante que poderia fazer outra posição. Mas a posição primária seria volante. Acredito que, à altura, não foi essa a ideia. Ele foi contratado para outra posição. Mas eu acho que é um segundo volante, como Jorginho, Saúl ou Nico (De La Cruz), que também pode ser meia ou ponta — analisou.

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A concorrência, evidentemente, ainda existe. Outras alternativas para o português substituir Arrascaeta seriam escalar Carrascal como camisa 10, com Plata aberto pela direita, ou até formar uma dupla de ataque com Bruno Henrique e Pedro.

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Arrascaeta sai, Paquetá entra: o que muda para o Flamengo?

Perder um craque como Arrascaeta nunca será boa notícia. Mas, taticamente falando, a troca por Paquetá teria vantagens e desvantagens.

O aspecto positivo, obviamente, é o maior poder de marcação. O atleta da Seleção Brasileira se destaca pelo papel incansável sem a bola, percorrendo maiores distâncias no campo e sempre entrando com firmeza nas divididas. Se em alguns cenários a escalação de Arrasca e Pedro juntos levanta dúvidas por serem dois jogadores menos ativos sem a posse, então a presença do coringa rubro-negro representa um ganho considerável na pressão pós-perda.

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Os números deixam a diferença ainda mais evidente. Na temporada, o novo camisa 11 do Flamengo tem o dobro de desarmes por jogo em relação ao uruguaio (1,8 contra 0,9), disparidade que se assemelha na quantidade de duelos vencidos por partida (5,1 contra 2,8).

Lucas Paquetá mescla talento com esforço e combatividade (Foto: Alexandre Brum / Agencia Enquadrar / Folhapress)

Por outro lado, Paquetá não é um autêntico camisa 10, como reforçou Jardim, o que muda a dinâmica do time. A tendência é que ele participe mais da saída de bola, se aproxime da dupla de volantes e ajude a quebrar as primeiras linhas de marcação do adversário. No entanto, não tem a capacidade de achar espaços pela qual se notabiliza Arrascaeta.

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Para uma equipe de posse de bola, é importante ter uma peça que se apresente entre os volantes e o centroavante, como faz o uruguaio. O provável substituto não é esse jogador que espera, se desmarca e deixa para receber a bola no momento-chave para um passe ou finalização.

Isso não quer dizer que Paquetá não participe de gols. Aliás, os onze marcados em 2026 superam os nove de Arrascaeta. Ele só faz isso de jeito diferente: vindo de trás, infiltrando, buscando tabelas ou no jogo aéreo — nesta troca, o Rubro-Negro ganha em poder pelo alto, mas perde o seu principal batedor de bolas paradas.

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Arrascaeta, cobrador de bolas paradas do Flamengo, tem cinco assistências na temporada (Foto: Luciano Brew / Agência Enquadrar / Folhapress)

Lucas Paquetá x Arrascaeta pelo Flamengo em 2026

Tempo de jogo:

Jogos: Lucas Paquetá 35 (22 como titular) x Arrascaeta 35 (25 como titular)

Minutos em campo: Lucas Paquetá 2108 (60' por jogo) x Arrascaeta 2179 (63' por jogo)

Números ofensivos:

Gols: Lucas Paquetá 11 (0,3 por jogo) x Arrascaeta 9 (0,3 por jogo) Assistências: Lucas Paquetá 0 x Arrascaeta 5 (0,1 por jogo) Minutos para participar de gol: Lucas Paquetá 192 x Arrascaeta 156 Finalizações: Lucas Paquetá 66 (1,9 por jogo) x Arrascaeta 70 (2 por jogo) Passes decisivos: Lucas Paquetá 37 (1,1 por jogo) x Arrascaeta 71 (2 por jogo)

Números defensivos:

Bolas recuperadas: Lucas Paquetá 110 (3,1 por jogo) x Arrascaeta 79 (2,3 por jogo) Desarmes: Lucas Paquetá 62 (1,8 por jogo) x Arrascaeta 33 (0,9 por jogo) Duelos vencidos: Lucas Paquetá 177 (5,1 por jogo) x Arrascaeta 98 (2,8 por jogo) Eficiência nos duelos: Lucas Paquetá 57% x Arrascaeta 47%

Aproveitamento do Flamengo:

Quando Paquetá é titular — 70%

Quando Arrascaeta é titular — 68%

Quando Paquetá não é titular — 59%

Quando Arrascaeta não é titular — 59%

Mapas de calor:

Lucas Paquetá

Mapa de calor de Paquetá pelo Flamengo em 2026 (Fonte: SofaScore)

Arrascaeta

Mapa de calor de Arrascaeta pelo Flamengo em 2026 (Fonte: SofaScore)

Todos esses detalhes devem estar sendo pensados por Jardim desde a notícia da lesão de Arrascaeta. Os jogadores do Flamengo que não foram convocados nesta Data Fifa, como o próprio Paquetá, voltaram a treinar nesta quarta-feira (30), mas o próximo compromisso será apenas no dia 8, contra o Santos, fora de casa.

Calendário rubro-negro em outubro: