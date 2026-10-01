O Flamengo anunciou que o meia Giorgian De Arrascaeta passou por uma cirurgia bem-sucedida no punho esquerdo na manhã desta quinta-feira (1º). O procedimento, que durou pouco mais de uma hora, corrigiu uma fratura sofrida pelo jogador durante um amistoso da seleção do Uruguai contra a Coreia do Sul, na última segunda-feira.

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A operação consistiu na reposição do osso e na fixação de uma placa com parafusos, sendo conduzida pelos médicos Roberto Feres, Edson Roderjan e Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo. Segundo o clube, não houve intercorrências e a previsão é de que o uruguaio receba alta ainda na noite desta quinta, caso mantenha boa evolução clínica.

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Tempo de recuperação de Arrascaeta

O departamento médico do Flamengo estima que o prazo de recuperação de Arrascaeta leve entre seis e oito semanas. Como a lesão é no membro superior, o atleta terá liberdade de movimento para manter o condicionamento físico com os preparadores, o que pode auxiliar em um retorno mais rápido. Jogar com proteção no local está descartado, pois o tipo de fratura exige imobilização da axila até o punho, o que prejudica a biomecânica do atleta.

Caso cumpra o tempo mínimo de afastamento (seis semanas), o camisa 10 desfalcará o Rubro-Negro nos jogos contra Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco, Grêmio e nos dois confrontos contra o Estudiantes.

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Se a recuperação exigir o prazo máximo de oito semanas, Arrascaeta ficará de fora também contra Athletico-PR e Palmeiras, retornando apenas para as rodadas finais do Brasileirão e uma eventual final de Libertadores. O clube fará reavaliações diárias e radiografias periódicas para determinar o momento exato do retorno aos gramados.

Uruguai se pronuncia e divulga foto de Arrascaeta, do Flamengo, com tipoia (Foto: Seleção do Uruguai / @Uruguay)

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