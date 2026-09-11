Rodrigo Castillo pode ganhar uma nova oportunidade no Fluminense diante do Atlético-MG, neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro. Sem Hulk, impedido de enfrentar o ex-clube por uma cláusula contratual, e Germán Cano, fora por lesão, o argentino volta a aparecer entre as principais alternativas de Marcão para o comando do ataque.

Hulk não estará à disposição porque o acordo que permitiu sua saída antecipada do Atlético-MG prevê que o atacante não enfrente o clube mineiro até o fim de 2026. O Fluminense poderia liberar a utilização mediante o pagamento de uma multa, mas não pretende fazê-lo. O camisa 7 se consolidou como titular desde a chegada de Marcão e soma cinco gols e três assistências em 13 partidas pelo Tricolor. Quatro dos gols foram marcados nos últimos seis jogos.

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Cano, reserva imediato de Hulk nas últimas partidas, também está fora. O atacante sofreu uma lesão grau 3 na musculatura posterior da coxa direita na vitória sobre o Platense, pela Libertadores, e tem previsão de retorno em aproximadamente oito semanas. John Kennedy teve lesão no joelho e só retorna em 2027.

Castillo não entrou em campo pelo Fluminense após chegada de Marcão

As duas ausências mudam o cenário para Castillo. O centroavante ainda não entrou em campo desde que Marcão assumiu o Fluminense e perdeu espaço justamente durante o crescimento de Hulk e o retorno de Cano às opções do ataque. Sua última partida foi o empate por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Libertadores, ainda sob o comando de Luis Zubeldía.

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Contratado em março junto ao Lanús, Castillo chegou ao clube como a maior contratação da história do Fluminense em valores absolutos. O Tricolor acertou a compra do atacante por US$ 10 milhões, cerca de R$ 52 milhões na cotação da época, com contrato até o fim de 2030.

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O adversário deste sábado traz uma lembrança positiva para o argentino. Castillo marcou seu primeiro gol pelo Fluminense justamente diante do Atlético-MG, em março, no Maracanã. Em sua primeira partida como titular, o camisa 19 fez o gol da vitória tricolor por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

O início, porém, não foi suficiente para que o atacante se firmasse entre os titulares. Até a pausa para a Copa do Mundo, Castillo havia disputado 19 partidas e marcado três gols. A concorrência no setor também aumentou ao longo da temporada, principalmente após a chegada de Hulk e a recuperação de Cano.

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