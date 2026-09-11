Por que Hulk não pode enfrentar o Atlético pelo Fluminense? Entenda o contrato

Atlético e Fluminense se enfrentam neste sábado (12), às 16h, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida poderia marcar o reencontro de Hulk com o Galo, seu ex-clube, mas isso não acontecerá por uma questão prevista no contrato de transferência do atacante para o clube carioca.

Quando Hulk se transferiu do Atlético para o Fluminense, ficou estipulado em contrato que o atacante não poderia enfrentar o Galo em partidas disputadas com mando do clube mineiro ao longo de 2026.

continua após a publicidade

Caso o Fluminense quisesse contar com o atacante, teria que pagar uma multa milionária ao Atlético. Segundo apuração do Lance!, isso não vai ocorrer, e Hulk ficará de fora da partida.

A cláusula contratual é válida apenas para a temporada de 2026. No próximo ano, Hulk estará liberado para enfrentar o Galo em qualquer partida.

continua após a publicidade

Hulk vive boa fase pelo Fluminense

Hulk viveu momentos conturbados em sua chegada ao Fluminense. No entanto, o camisa 7 parece ter reencontrado o bom futebol sob o comando de Marcão.

O jogador se firmou como titular e já acumula boas atuações e números pelo Tricolor. Hulk soma 13 jogos pelo Fluminense, com cinco gols e três assistências, e vive um bom momento. Nos últimos quatro jogos, o atacante teve cinco participações em gols.

continua após a publicidade

Passagem pelo Atlético

Hulk teve uma passagem marcante pelo Atlético, que o colocou entre os maiores ídolos da história do clube mineiro. Ao longo de sua trajetória com a camisa alvinegra, o atacante disputou 311 partidas, marcou 140 gols e distribuiu 56 assistências.

O jogador conquistou oito títulos pelo Galo: um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e cinco Campeonatos Mineiros.

continua após a publicidade

Hulk comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.