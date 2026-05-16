Morre aos 67 anos, Milton Naves, nome histórico do rádio mineiro

Morreu neste sábado (16), em Belo Horizonte, aos 67 anos, o radialista Milton Naves. Um dos nomes mais marcantes do rádio mineiro, ele ficou conhecido pelo bordão “show de bola”, eternizado nas transmissões esportivas da Rádio Itatiaia ao longo de sua carreira.

Morreu neste sábado (16), em Belo Horizonte, aos 67 anos, o radialista Milton Naves. Um dos nomes mais marcantes do rádio mineiro, ele ficou conhecido pelo bordão "show de bola", eternizado nas transmissões esportivas da Rádio Itatiaia ao longo de sua carreira.

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A morte foi confirmada pela família, que não divulgou a causa. O velório será realizado neste sábado, na Funeral House, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em cerimônia restrita a familiares e amigos. Posteriormente, o corpo será cremado. Milton deixa dois filhos.

Com quase cinco décadas dedicadas ao jornalismo esportivo, Milton Naves construiu grande parte de sua trajetória na Rádio Itatiaia, onde ingressou em 1980. Pela emissora, participou da cobertura de nove Copas do Mundo, a primeira em 1982, na Espanha, e a última em 2018, na Rússia. Além disso, acompanhou 13 edições da Copa América e realizou transmissões em mais de 50 países. Segundo a emissora, seu último programa apresentado foi em junho de 2022.

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Times mineiros se manifestaram

Nas redes sociais, os três principais clubes mineiros, Cruzeiro, Atlético e América, se manifestaram e prestaram solidariedade pela morte do radialista Milton Naves. Confira:

Atlético-MG: O Galo lamenta o falecimento do radialista Milton Naves, ex-locutor, repórter e apresentador, que atuou por décadas no rádio esportivo mineiro e participou da cobertura de inúmeras partidas do Atlético. Prestamos a nossa solidariedade e desejamos força aos familiares e amigos neste momento de luto. Descanse em paz, Show de Bola"

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Cruzeiro: O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento do cronista esportivo Milton Naves, narrador que por décadas foi voz marcante na cobertura jornalística do Cabuloso. Prestamos nossos sentimentos e desejamos força aos familiares e amigos neste momento difícil. Descanse em paz, Show de Bola"

América-MG: O América Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do narrador e radialista Milton Amaral Naves. Conhecido como "Show de Bola", Milton era um profissional completo, dono de uma voz potente que embalou as emoções do futebol mineiro. Na Rádio Itatiaia, ele foi a voz principal dos jogos do América do início dos anos 1990 a 2004, eternizando momentos inesquecíveis da nossa história. No dia 7 de dezembro de 1997, ele narrou, no Independência, o histórico gol de Celso contra o Vila Nova-GO, que garantiu o título de Campeão Brasileiro da Série B para o Coelhão. Sua voz e seu legado permanecerão vivos na memória do rádio e na história americana. O Clube deseja força e expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor"

Milton Naves radialista Milton Naves (reprodução Itatiaia)

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