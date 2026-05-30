O Campeonato Mineiro Módulo II de 2026 começa neste sábado, e o Lance!TV acompanhará de perto a competição que vale duas vagas na elite do futebol estadual. A partida de abertura será entre Democrata e Aymorés, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, com transmissão ao vivo e com imagens a partir das 15h, incluindo pré-jogo. A narração será de Lucas Borges, com comentários de Felipe Ruggeri. ➡️Inscreva-se no Lance!TV

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O confronto marca o início da trajetória das duas equipes na disputa pelo acesso ao Campeonato Mineiro Módulo I de 2027. A bola rola às 16h (de Brasília).

Jogando diante de sua torcida, o Democrata busca largar com o pé direito no Grupo B, que também reúne Coimbra, Ipatinga, Valeriodoce e Villa Nova. Já o Grupo A é composto por Boa Esporte, Caldense, Guarani, Mamoré, Patrocinense e Uberaba.

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A edição de 2026 chega com um novo formato de disputa. Os 12 clubes participantes foram divididos em duas chaves regionalizadas com seis equipes cada. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno dentro dos respectivos grupos, totalizando dez rodadas.

Ao término dessa etapa, os quatro melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final. Por outro lado, os últimos colocados dos grupos serão rebaixados para a Segundona Mineira de 2027.

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As fases eliminatórias serão disputadas em jogos de ida e volta, e os dois clubes que alcançarem a decisão garantirão o acesso à primeira divisão estadual.

O Democrata chega à competição com o histórico recente da conquista do título do Módulo II em 2022. Já o Aymorés busca melhorar sua melhor campanha, alcançada em 2024, quando terminou com o vice-campeonato.

O atual campeão do torneio é o North Esporte Clube. A equipe de Montes Claros conquistou o título inédito na última edição ao derrotar a URT por 1 a 0 na final, resultado que também assegurou sua vaga na elite do futebol mineiro.

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