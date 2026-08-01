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Mercado espanhol: principais reforços e negociações antes da temporada

Com Adeyemi, Cucurella e Anthony Gordon, veja os principais destaques da janela de La Liga

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 15:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Adeyemi em ação pelo Barcelona
Adeyemi em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/X)

A poucas semanas do início da temporada 2026/27, os clubes da La Liga seguem entre os protagonistas da janela de transferências. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid lideram as movimentações, enquanto outras equipes também aproveitaram o mercado para reforçar seus elencos ou promover mudanças importantes. Entre contratações milionárias, chegadas sem custos e saídas de jogadores experientes, o futebol espanhol passa por um período de reformulação.

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A contratação mais cara da janela até o momento foi a de Anthony Gordon. O atacante inglês deixou o Newcastle para reforçar o Barcelona em uma transferência de 80 milhões de euros. O Real Madrid, por sua vez, apostou em uma reformulação liderada pelo retorno de José Mourinho ao comando técnico, enquanto o Atlético de Madrid reforçou principalmente o meio de campo.

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As principais contratações da La Liga

Barcelona

O clube catalão concentrou os maiores investimentos no setor ofensivo.

  • Anthony Gordon (Newcastle) – 80 milhões de euros
  • Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) – 22 milhões de euros, além de bônus previstos no acordo

Além das chegadas, o Barcelona encerrou os empréstimos de Rashford e João Cancelo, que deixaram o elenco. Lewandowski também se despediu do clube para atuar no Chicago Fire.

Real Madrid

O Real Madrid iniciou uma nova fase com o retorno de José Mourinho e reforçou praticamente todos os setores do elenco.

Chegadas

  1. Marc Cucurella (Chelsea) – 55 milhões de euros
  2. Ibrahima Konaté (Liverpool) – sem custos
  3. Bernardo Silva (Manchester City) – sem custos
  4. Denzel Dumfries (Inter de Milão) – 20 milhões de euros
  5. Carlos Espí (Levante) – 25 milhões de euros
Denzel Dumfries em ação pelo Real Madrid
Denzel Dumfries em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

O clube ainda encaminhou a contratação do atacante Yan Diomandé, destaque da Costa do Marfim na Copa do Mundo. O acordo com o RB Leipzig gira em torno de 100 milhões de euros, mas ainda aguarda anúncio oficial.

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Entre as novidades do elenco também está Endrick, que retorna após empréstimo ao Lyon e passa a disputar espaço no ataque merengue sob o comando de Mourinho.

Saídas

  • Fran García → Betis
  • Daniel Carvajal → fim de contrato
  • David Alaba → fim de contrato
  • Dani Ceballos → contrato encerrado

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid também foi um dos clubes mais ativos da janela. Diego Simeone reforçou principalmente o setor de criação e trouxe jogadores que chegam após boas temporadas em seus antigos clubes.

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Chegadas

  • Morten Hjulmand (Sporting) – 40 milhões de euros
  • Lee Kang-in (PSG) – 35 milhões de euros
  • Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) – 22 milhões de euros

Entre as saídas, Griezmann encerrou sua passagem pelo clube e acertou transferência para o Orlando City. Thomas Lemar também deixou os colchoneros para defender o Girona.

Outras movimentações da janela

Além dos três gigantes espanhóis, outros clubes da La Liga também participaram de negociações importantes.

  1. Víctor Muñoz deixou o Osasuna e acertou transferência para o Liverpool por 40 milhões de euros. Revelado pelo Real Madrid, o atacante chamou atenção após boa temporada no futebol espanhol.
  2. Álvaro Rodríguez, destaque do Elche, foi contratado pelo Bournemouth por 25 milhões de euros.
  3. Moscardo foi emprestado pelo PSG ao Espanyol.
  4. Aubameyang acertou com o Deportivo A Coruña.

As maiores transferências da La Liga

JogadorClubeValor

Anthony Gordon

Barcelona

80 milhões de euros

Marc Cucurella

Real Madrid

55 milhões de euros

Morten Hjulmand

Atlético de Madrid

40 milhões de euros

Lee Kang-in

Atlético de Madrid

35 milhões de euros

Carlos Espí

Real Madrid

25 milhões de euros

Karim Adeyemi

Barcelona

22 milhões de euros (+ bônus)

Álex Grimaldo

Atlético de Madrid

22 milhões de euros

Denzel Dumfries

Real Madrid

20 milhões de euros

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