Mercado espanhol: principais reforços e negociações antes da temporada
Com Adeyemi, Cucurella e Anthony Gordon, veja os principais destaques da janela de La Liga
A poucas semanas do início da temporada 2026/27, os clubes da La Liga seguem entre os protagonistas da janela de transferências. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid lideram as movimentações, enquanto outras equipes também aproveitaram o mercado para reforçar seus elencos ou promover mudanças importantes. Entre contratações milionárias, chegadas sem custos e saídas de jogadores experientes, o futebol espanhol passa por um período de reformulação.
Calendário do futebol europeu 2026/27: confira datas de início e sorteios
Entenda o que levou atacante alemã a escolher o Bahia para viver primeira experiência no futebol brasileiro
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
A contratação mais cara da janela até o momento foi a de Anthony Gordon. O atacante inglês deixou o Newcastle para reforçar o Barcelona em uma transferência de 80 milhões de euros. O Real Madrid, por sua vez, apostou em uma reformulação liderada pelo retorno de José Mourinho ao comando técnico, enquanto o Atlético de Madrid reforçou principalmente o meio de campo.
As principais contratações da La Liga
Barcelona
O clube catalão concentrou os maiores investimentos no setor ofensivo.
- Anthony Gordon (Newcastle) – 80 milhões de euros
- Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) – 22 milhões de euros, além de bônus previstos no acordo
Além das chegadas, o Barcelona encerrou os empréstimos de Rashford e João Cancelo, que deixaram o elenco. Lewandowski também se despediu do clube para atuar no Chicago Fire.
Real Madrid
O Real Madrid iniciou uma nova fase com o retorno de José Mourinho e reforçou praticamente todos os setores do elenco.
Chegadas
- Marc Cucurella (Chelsea) – 55 milhões de euros
- Ibrahima Konaté (Liverpool) – sem custos
- Bernardo Silva (Manchester City) – sem custos
- Denzel Dumfries (Inter de Milão) – 20 milhões de euros
- Carlos Espí (Levante) – 25 milhões de euros
O clube ainda encaminhou a contratação do atacante Yan Diomandé, destaque da Costa do Marfim na Copa do Mundo. O acordo com o RB Leipzig gira em torno de 100 milhões de euros, mas ainda aguarda anúncio oficial.
Entre as novidades do elenco também está Endrick, que retorna após empréstimo ao Lyon e passa a disputar espaço no ataque merengue sob o comando de Mourinho.
Saídas
- Fran García → Betis
- Daniel Carvajal → fim de contrato
- David Alaba → fim de contrato
- Dani Ceballos → contrato encerrado
Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid também foi um dos clubes mais ativos da janela. Diego Simeone reforçou principalmente o setor de criação e trouxe jogadores que chegam após boas temporadas em seus antigos clubes.
Chegadas
- Morten Hjulmand (Sporting) – 40 milhões de euros
- Lee Kang-in (PSG) – 35 milhões de euros
- Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) – 22 milhões de euros
Entre as saídas, Griezmann encerrou sua passagem pelo clube e acertou transferência para o Orlando City. Thomas Lemar também deixou os colchoneros para defender o Girona.
Outras movimentações da janela
Além dos três gigantes espanhóis, outros clubes da La Liga também participaram de negociações importantes.
- Víctor Muñoz deixou o Osasuna e acertou transferência para o Liverpool por 40 milhões de euros. Revelado pelo Real Madrid, o atacante chamou atenção após boa temporada no futebol espanhol.
- Álvaro Rodríguez, destaque do Elche, foi contratado pelo Bournemouth por 25 milhões de euros.
- Moscardo foi emprestado pelo PSG ao Espanyol.
- Aubameyang acertou com o Deportivo A Coruña.
As maiores transferências da La Liga
|Jogador
|Clube
|Valor
Anthony Gordon
Barcelona
80 milhões de euros
Marc Cucurella
Real Madrid
55 milhões de euros
Morten Hjulmand
Atlético de Madrid
40 milhões de euros
Lee Kang-in
Atlético de Madrid
35 milhões de euros
Carlos Espí
Real Madrid
25 milhões de euros
Karim Adeyemi
Barcelona
22 milhões de euros (+ bônus)
Álex Grimaldo
Atlético de Madrid
22 milhões de euros
Denzel Dumfries
Real Madrid
20 milhões de euros
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Calendário do futebol europeu 2026/27: confira datas de início e sorteiosHá 28 minutos
Futebol Feminino
Entenda o que levou atacante alemã a escolher o Bahia para viver primeira experiência no futebol brasileiroHá 38 minutos
Fora de Campo
Estrangeiros são sinceros sobre Endrick: 'Real não valoriza'Há 1 hora
Futebol Internacional
Ex-Flamengo, Juninho faz primeiro hat-trick da carreira e lidera goleada do PumasHá 1 hora
Futebol Internacional
Ex-Corinthians, Felipe Augusto abre o jogo sobre ida à Europa e sonha com convocação para a Seleção BrasileiraHá 1 hora
Futebol Internacional
Asencio, do Real Madrid, irá a julgamento por pornografia infantilHá 1 hora
Mais LANCE!