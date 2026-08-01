Com futuro cercado de incertezas, Endrick responde com gol em amistoso
Jogador abriu o placar na primeira etapa
Em meio às dúvidas sobre o espaço que terá no elenco do Real Madrid, Endrick aproveitou a oportunidade como titular e deixou sua marca no amistoso contra a Fiorentina, neste sábado (1º). O atacante brasileiro abriu o placar no segundo compromisso da equipe merengue na pré-temporada e chamou atenção ao comemorar beijando o escudo do clube, em um momento decisivo para a definição de seu futuro.
Treinador do Tottenham admite incerteza sobre futuro de Richarlison: ‘Temos que conversar’
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O gol saiu ainda no primeiro tempo, depois de uma jogada construída pelo lado esquerdo. Carreras chegou à linha de fundo, cruzou rasteiro para a entrada da área, e Endrick se antecipou à marcação para dominar e finalizar de canhota, sem chances para o goleiro De Gea. Veja o gol:
🤯🇧🇷 ENDRICKKKKKK!!!— SportyNet (@SportyNetBrasil) August 1, 2026
O PREDESTINADO está de volta ao Real Madrid... e já deixou o dele! ⚪🔥
O brasileiro abre o placar contra a Fiorentina logo no primeiro amistoso da pré-temporada e mostra que voltou querendo conquistar seu espaço no time merengue. QUE COMEÇO! 👏⚽
📺 Real… pic.twitter.com/4OxRQukJVd
A atuação acontece poucos dias depois de a imprensa espanhola apontar que Endrick perdeu espaço na disputa por uma vaga no ataque do Real Madrid. Segundo o jornal "Marca", a chegada do centroavante Carlos Espí, contratado junto ao Levante a pedido de José Mourinho, alterou o cenário do brasileiro, que passou a enfrentar mais concorrência por minutos na equipe.
Mesmo cercado por esse contexto, Endrick recebeu uma oportunidade desde o início diante da Fiorentina. O atacante iniciou a partida usando a camisa 29 e respondeu rapidamente dentro de campo ao balançar as redes logo na primeira chance clara criada pelo Real Madrid.
+ Endrick fica fora dos planos de Mourinho no Real Madrid após nova contratação, diz jornal
A comemoração também chamou atenção. Depois de marcar, o brasileiro correu em direção à torcida e beijou o escudo do clube, gesto que ganhou destaque justamente em meio às especulações sobre uma possível saída por empréstimo para ganhar mais tempo de jogo.
O protagonismo de Endrick, no entanto, não ficou restrito ao primeiro gol da partida. Pouco depois, o atacante participou da construção da jogada que terminou no segundo gol do Real Madrid.
Na origem do lance, Camavinga acelerou pela direita e criou superioridade numérica antes de encontrar Arda Güler. A sequência da jogada terminou com a finalização para ampliar a vantagem dos espanhóis, mas o brasileiro teve papel importante ao atacar o espaço e puxar a marcação, abrindo caminho para a conclusão da equipe.
A boa atuação chega em um momento importante para o camisa 29. Após encurtar as férias para se apresentar antes do restante do elenco e tentar convencer Mourinho durante a pré-temporada, Endrick busca recuperar espaço na disputa por uma vaga no setor ofensivo.
Futuro de Endrick ainda segue indefinido no Real Madrid
A boa atuação na pré-temporada espanta algumas discussões sobre o futuro de Endrick. Segundo apuração do Lance!, não existe qualquer negociação em andamento nem contatos concretos para uma eventual saída do atacante nesta janela de transferências.
+ Bastidores revelam cenário sobre futuro de Endrick no Real Madrid
Pessoas próximas ao jogador afirmam que o momento é de tranquilidade. Endrick se reapresentou ao Real Madrid após a disputa da Copa do Mundo e aguarda uma conversa com José Mourinho para entender qual será o planejamento da comissão técnica para a temporada 2026/27. Ao mesmo tempo, o estafe reconhece que o mercado segue aberto e que o cenário pode mudar caso o clube decida emprestá-lo ou receba uma proposta considerada interessante.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Ex-Corinthians, Felipe Augusto abre o jogo sobre ida à Europa e sonha com convocação para a Seleção BrasileiraHá 5 minutos
Futebol Internacional
Caso Asencio avança, e zagueiro do Real Madrid irá a julgamento em setembroHá 12 minutos
Fora de Campo
Veja gols em Real Madrid x Fiorentina: Endrick abre o placarHá 58 minutos
Futebol Internacional
Treinador do Tottenham admite incerteza sobre futuro de Richarlison: 'Temos que conversar'Há 1 hora
Futebol Internacional
Na mira do Barcelona, João Pedro renova contrato e vira intocável no ChelseaHá 1 hora
Futebol Internacional
Real Madrid encaminha saída de promessa para rival do Campeonato EspanholHá 2 horas
Mais LANCE!