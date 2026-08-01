Com futuro cercado de incertezas, Endrick responde com gol em amistoso Jogador abriu o placar na primeira etapa

Em meio às dúvidas sobre o espaço que terá no elenco do Real Madrid, Endrick aproveitou a oportunidade como titular e deixou sua marca no amistoso contra a Fiorentina, neste sábado (1º). O atacante brasileiro abriu o placar no segundo compromisso da equipe merengue na pré-temporada e chamou atenção ao comemorar beijando o escudo do clube, em um momento decisivo para a definição de seu futuro.

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O gol saiu ainda no primeiro tempo, depois de uma jogada construída pelo lado esquerdo. Carreras chegou à linha de fundo, cruzou rasteiro para a entrada da área, e Endrick se antecipou à marcação para dominar e finalizar de canhota, sem chances para o goleiro De Gea. Veja o gol:

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🤯🇧🇷 ENDRICKKKKKK!!!



O PREDESTINADO está de volta ao Real Madrid... e já deixou o dele! ⚪🔥



O brasileiro abre o placar contra a Fiorentina logo no primeiro amistoso da pré-temporada e mostra que voltou querendo conquistar seu espaço no time merengue. QUE COMEÇO! 👏⚽



📺 Real… pic.twitter.com/4OxRQukJVd — SportyNet (@SportyNetBrasil) August 1, 2026

A atuação acontece poucos dias depois de a imprensa espanhola apontar que Endrick perdeu espaço na disputa por uma vaga no ataque do Real Madrid. Segundo o jornal "Marca", a chegada do centroavante Carlos Espí, contratado junto ao Levante a pedido de José Mourinho, alterou o cenário do brasileiro, que passou a enfrentar mais concorrência por minutos na equipe.

Mesmo cercado por esse contexto, Endrick recebeu uma oportunidade desde o início diante da Fiorentina. O atacante iniciou a partida usando a camisa 29 e respondeu rapidamente dentro de campo ao balançar as redes logo na primeira chance clara criada pelo Real Madrid.

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A comemoração também chamou atenção. Depois de marcar, o brasileiro correu em direção à torcida e beijou o escudo do clube, gesto que ganhou destaque justamente em meio às especulações sobre uma possível saída por empréstimo para ganhar mais tempo de jogo.

Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina (Foto: Reprodução/X)

O protagonismo de Endrick, no entanto, não ficou restrito ao primeiro gol da partida. Pouco depois, o atacante participou da construção da jogada que terminou no segundo gol do Real Madrid.

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Na origem do lance, Camavinga acelerou pela direita e criou superioridade numérica antes de encontrar Arda Güler. A sequência da jogada terminou com a finalização para ampliar a vantagem dos espanhóis, mas o brasileiro teve papel importante ao atacar o espaço e puxar a marcação, abrindo caminho para a conclusão da equipe.

A boa atuação chega em um momento importante para o camisa 29. Após encurtar as férias para se apresentar antes do restante do elenco e tentar convencer Mourinho durante a pré-temporada, Endrick busca recuperar espaço na disputa por uma vaga no setor ofensivo.

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Futuro de Endrick ainda segue indefinido no Real Madrid

A boa atuação na pré-temporada espanta algumas discussões sobre o futuro de Endrick. Segundo apuração do Lance!, não existe qualquer negociação em andamento nem contatos concretos para uma eventual saída do atacante nesta janela de transferências.

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Pessoas próximas ao jogador afirmam que o momento é de tranquilidade. Endrick se reapresentou ao Real Madrid após a disputa da Copa do Mundo e aguarda uma conversa com José Mourinho para entender qual será o planejamento da comissão técnica para a temporada 2026/27. Ao mesmo tempo, o estafe reconhece que o mercado segue aberto e que o cenário pode mudar caso o clube decida emprestá-lo ou receba uma proposta considerada interessante.

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