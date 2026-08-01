Ex-Corinthians, Felipe Augusto abre o jogo sobre ida à Europa e sonha com convocação para a Seleção Brasileira Revelado no Corinthians, jogador deixou o Brasil aos 20 anos para jogar na Europa

Aos 22 anos, Felipe Augusto vive um dos melhores momentos da carreira. Após se destacar no Trabzonspor, da Turquia, o atacante iniciou sua trajetória no Zenit, da Rússia, já conquistando a Supercopa do país e marcando gol na estreia do Campeonato Russo. Depois de passagens por Bélgica, Turquia e agora Rússia, o jogador acumula experiências importantes no futebol europeu desde que deixou o Corinthians ainda muito jovem. Em entrevista ao Lance!, o atacante relembrou a decisão de deixar o Brasil, falou sobre o processo de adaptação no exterior, avaliou a evolução que teve atuando em diferentes países e revelou que segue sonhando com uma oportunidade na Seleção Brasileira.

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Saída precoce do Corinthians

Revelado pelo Corinthians, Felipe Augusto deixou o clube pouco depois de subir ao elenco profissional. Segundo o atacante, a proposta para atuar na Europa representava uma oportunidade importante tanto para sua carreira quanto para o clube.

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— Foi uma oportunidade muito boa para mim e acredito que também para o Corinthians. Sou grato demais ao Corinthians por tudo que fizeram por mim. Comecei lá muito jovem, fui campeão na base e consegui chegar ao profissional. Quando apareceu a proposta, eu e minha família entendemos que era uma chance muito boa para a minha carreira, então decidi encarar o desafio. Graças a Deus tudo vem dando certo. Amadureci dentro de campo, hoje faço outras funções no ataque, e cresci muito como pessoa também, conhecendo outras culturas — disse Felipe.

— É normal sonhar em jogar na Europa, mas nunca sabe quando vai acontecer. Quando surgiu essa oportunidade, procurei aproveitar da melhor forma. Hoje vejo que foi uma decisão importante, porque me fez crescer muito — completou.

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Adaptação e crescimento na Europa

Ao longo da carreira, o atacante passou por Bélgica, Turquia e Rússia. Para ele, o principal desafio sempre foi se adaptar às diferenças culturais e aos estilos de jogo encontrados em cada país.

— Acho que o maior desafio é chegar num lugar totalmente diferente, com outra língua, outra cultura e outros estilos de jogar futebol. Dentro de campo aprendi bastante, porque cada país tem um estilo de jogo. Como disse, eu era mais um centroavante na base e no profissional do Corinthians. Mas desde a Bélgica eu já comecei a atuar em outras funções, pelo lado do campo e também ao lado de outro atacante. Acredito que no começo é normal sentir um pouco a adaptação, mas fui aprendendo em cada lugar que passei — disse Felipe.

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Na avaliação de Felipe Augusto, cada experiência foi importante para sua evolução, mas a passagem pelo Trabzonspor marcou um ponto de virada na carreira.

— Cada lugar tem suas características. Aqui na Europa a intensidade é muito grande e taticamente cresci bastante. Acho que tudo foi um processo. Porque na Bélgica eu comecei a atuar em outras funções, joguei torneios continentais e evoluí bastante. Na Turquia vivi minha melhor temporada da carreira. Fui titular, marquei gols, fui campeão, então a temporada passada foi muito especial. Já aqui na Rússia estou começando minha trajetória e, graças a Deus, da melhor maneira. Fomos campeões da Supercopa e marquei meu primeiro gol na estreia da liga — afirmou.

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Felipe Augusto após jogo pelo Zenit (Foto: Divulgação)

Brasileiros facilitaram chegada ao Zenit

O Zenit tem uma forte ligação com o futebol brasileiro há mais de uma década. Nomes como Hulk, Malcom, Claudinho, Wendel, Douglas Santos, Luiz Henrique e Nino ajudaram a consolidar essa relação, e o atual elenco segue contando com uma expressiva presença de brasileiros. Para Felipe Augusto, essa identificação do clube com atletas do Brasil facilitou o processo de adaptação em sua chegada à Rússia.

— Com certeza ajuda muito. Além dos jogadores, que temos bastante brasileiros e sul-americanos aqui, o nosso auxiliar técnico também é brasileiro e isso foi muito importante. A gente conversa bastante, um ajuda o outro e isso deixa tudo mais leve. O grupo é muito unido, não só entre os brasileiros, mas com todo mundo. Isso faz diferença quando você chega num clube novo — afirmou.

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Mesmo já acostumado com a rotina fora do país, Felipe reconhece que a saudade da família e dos amigos continua sendo um desafio.

— Saudade é normal sentir, principalmente da família e dos amigos. Mas faz parte da profissão e isso faz parte do crescimento também como jogador. Hoje já estou acostumado com essa rotina e procuro aproveitar ao máximo cada experiência que estou vivendo — comentou.

Sonho da Seleção Brasileira

Com apenas 22 anos, Felipe Augusto acredita que ainda pode crescer bastante na Europa e espera que esse desempenho abra portas para uma futura convocação da Seleção Brasileira. Com o fim da Copa do Mundo de 2026, a Seleção inicia um novo ciclo visando o Mundial de 2030, cenário que o atacante vê como uma oportunidade para buscar espaço e realizar o sonho de defender o Brasil.

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— Sem dúvida é um sonho. O meu maior sonho da carreira é vestir a camisa da Seleção, disputar uma Copa do Mundo. Graças a Deus tive bom desempenho pelo Trabzonspor e espero manter agora no Zenit. Estamos começando um novo ciclo de Copa e tenho o sonho de fazer parte, alcançar esse objetivo na minha carreira. A concorrência é grande, mas estou muito focado, trabalhando, evoluindo e fazendo meu melhor aqui no Zenit. Se eu mantiver o meu nível, ajudar o meu clube e continuar crescendo, acredito que as oportunidades podem aparecer naturalmente — disse o jogador.

Questionado sobre um possível retorno ao futebol brasileiro, o atacante preferiu manter o foco no momento atual da carreira.

— Hoje meu foco está totalmente no Zenit e em seguir construindo minha carreira na Europa. Estou muito feliz com esse momento e quero aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. O futuro eu deixo nas mãos de Deus. Agora quero continuar evoluindo e buscando coisas grandes por aqui — declarou.

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Felipe Augusto em treino do Zenit (Foto: Divulgação)

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