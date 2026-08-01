Ex-Flamengo, Juninho faz primeiro hat-trick da carreira e lidera goleada do Pumas
Jogador deixou o Flamengo em 2026 para jogar no México
Juninho viveu a noite mais marcante de sua carreira nesta sexta-feira (31). O ex-atacante do Flamengo marcou os três primeiros gols da vitória do Pumas por 5 a 1 sobre o Juárez, fora de casa, e anotou o primeiro hat-trick como jogador profissional. O resultado colocou a equipe, de forma momentânea, na vice-liderança do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano.
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O brasileiro abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo ao converter uma cobrança de pênalti. Poucos minutos depois, voltou a balançar as redes ao aproveitar uma assistência do paraguaio Robert Morales dentro da área. Antes do intervalo, Morales também deixou o dele e ampliou a vantagem do Pumas, enquanto José Luis Rodríguez descontou para os donos da casa nos acréscimos da etapa inicial.
Na volta do intervalo, Juninho voltou a aparecer. Logo aos três minutos do segundo tempo, aproveitou um erro da defesa adversária, driblou o goleiro e marcou o terceiro gol na partida, completando o primeiro hat-trick de sua trajetória no futebol profissional. Na comemoração, mostrou o número três com as mãos para celebrar o feito. Já nos minutos finais, Guillermo Martínez fechou a goleada por 5 a 1.
Após a partida, o atacante comemorou a marca inédita, mas destacou a importância da vitória para a recuperação da equipe na competição.
— Feliz demais por marcar um hat-trick pela primeira vez na carreira. Realmente, é um momento muito especial. Mais importante ainda por ter ajudado a equipe a subir na tabela, depois de termos tropeçado em casa na estreia. Conseguimos nos reerguer na rodada passada e hoje voltamos a fazer uma grande atuação — afirmou Juninho.
O Pumas havia iniciado o Torneio Apertura com derrota por 3 a 0 para o Pachuca, mas reagiu nas rodadas seguintes ao vencer o Toluca por 2 a 1 e, agora, golear o Juárez. Com o resultado, o clube chegou momentaneamente à vice-liderança da competição, atrás apenas do Club Tijuana.
O próximo compromisso da equipe mexicana será na terça-feira (4), diante do Charlotte FC, pela Copa das Ligas.
Juninho deixou o Flamengo nesta temporada
Juninho deixou o Flamengo no início de 2026 durante a janela de transferências para acertar com o Pumas. Sem conseguir se firmar como titular no Rubro-Negro, o atacante optou por buscar mais espaço no futebol mexicano. Desde a chegada ao novo clube, vem recebendo sequência de jogos e, diante do Juárez, viveu sua melhor atuação ao marcar o primeiro hat-trick da carreira profissional.
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