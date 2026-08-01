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Calendário do futebol europeu 2026/27: confira datas de início e sorteios

Veja quando começam as principais ligas da Europa e as datas dos sorteios das competições da Uefa

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 15:24
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
Taça da Champions League (Foto: Frederic Dides/AFP)

A temporada 2026/27 do futebol europeu já tem seu calendário definido. Após a Copa do Mundo de 2026, as principais ligas nacionais voltam entre agosto e setembro, enquanto a Uefa também confirmou as datas dos sorteios da Champions League, Europa League e Conference League.

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Datas de início das principais ligas europeias

La Liga abre a temporada

A La Liga será a primeira das cinco grandes ligas da Europa a iniciar a temporada. A bola rola em 15 de agosto, com os confrontos entre Alavés x Getafe e Sevilla x Rayo Vallecano.

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Barcelona e Real Madrid tiveram suas estreias adiadas por conta do período de descanso concedido aos jogadores que participaram da Copa do Mundo. Os merengues entram em campo em 22 de agosto, diante do Espanyol, enquanto o Barça estreia em 23 de agosto, contra o Elche.

A competição será disputada em 38 rodadas e tem encerramento previsto para maio de 2027.

Premier League

O Campeonato Inglês terá início na sexta-feira, 21 de agosto, com Arsenal x Coventry City, no Emirates Stadium.

Os demais jogos da rodada inaugural serão disputados entre os dias 22 e 24 de agosto. A última rodada está prevista para 30 de maio de 2027.

Ligue 1

A Ligue 1 começa no fim de semana entre 21 e 23 de agosto.

Assim como nas últimas temporadas, o Campeonato Francês será disputado por 18 equipes, em 34 rodadas, com término marcado para 29 de maio de 2027.

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Serie A

O Campeonato Italiano terá a primeira rodada disputada entre 22 e 23 de agosto.

A competição seguirá com 20 clubes e 38 rodadas, encerrando a temporada em 30 de maio de 2027.

Bundesliga

A Bundesliga será a última das cinco grandes ligas a começar. A abertura acontece em 28 de agosto, com Bayern de Munique x Stuttgart.

O Campeonato Alemão contará novamente com 18 equipes e 34 rodadas.

CompetiçãoInício

La Liga

15 de agosto de 2026

Premier League

21 de agosto de 2026

Ligue 1

21 a 23 de agosto de 2026

Serie A

22 e 23 de agosto de 2026

Bundesliga

28 de agosto de 2026

Sorteios das competições da Uefa

Além do início das ligas nacionais, o fim de agosto também será marcado pelos sorteios das principais competições europeias.

CompetiçãoData do sorteio

Champions League

27 de agosto de 2026

Europa League

28 de agosto de 2026

Conference League

28 de agosto de 2026

O sorteio da Champions League acontece em 27 de agosto e definirá os confrontos da fase de liga, que contará novamente com 36 clubes.

No dia seguinte, 28 de agosto, será a vez dos sorteios da Europa League e da Conference League, também no formato de liga com 36 equipes classificadas para a fase principal.

A definição dos grupos e confrontos encerra a preparação para o início das competições continentais e completa a agenda dos principais eventos do futebol europeu no fim de agosto.

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Taça e bola da final da Champions League 25/26.
Taça e bola da final da Champions League 25/26 - (Foto: Reprodução X)

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