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Ex-alvo do Flamengo é acusado de cuspir em goleiro no 'clássico dos hooligans' na Inglaterra

Taty Castellanos está no centro de polêmica

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
19/09/2026 15:23
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Taty Castellanos foi acusado de ter cuspido em goleiro rival (Foto: Divulgação/West Ham)
Taty Castellanos foi acusado de ter cuspido em goleiro rival (Foto: Divulgação/West Ham)

Em um dia em que os olhares no estádio The Den estavam voltados para as arquibancadas, diante do receio de que a rivalidade histórica entre Millwall e West Ham resultasse em brigas entre torcedores após 14 anos, a grande controvérsia da rodada acabou vindo de dentro do gramado no jogo pela segunda divisão do Campeonato Inglês.

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O atacante argentino Taty Castellanos, de 27 anos, que já esteve na mira do Flamengo em 2025, está no centro de uma polêmica após ter sido acusado de cuspir no goleiro do Millwall, Filip Marschall. O incidente acabou ofuscando uma partida eletrizante, que terminou empatada em 2 a 2, com o West Ham jogando com um homem a menos.

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A confusão ocorreu aos 20 minutos do segundo tempo, quando o Millwall vencia por 2 a 0. Marschall prendia a bola, aguardando a aproximação do adversário, até que Castellanos disparou em velocidade para pressionar a saída. Logo após dar o chutão para afastar o perigo, o arqueiro de 23 anos foi flagrado pelas câmeras de transmissão mostrando ao árbitro da Premier League, Paul Tierney, uma marca em sua camisa, alegando ter levado uma cuspida do atacante.

Após o apito final, os veículos de imprensa foram informados de que o Millwall registrou uma queixa formal contra o jogador do West Ham junto à equipe de arbitragem.

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Taty Castellanos foi acusado de ter cuspido em goleiro adversário (Foto: Divulgação/West Ham)
Taty Castellanos foi acusado de ter cuspido em goleiro adversário (Foto: Divulgação/West Ham)

Nem treinadores, nem câmeras viram o lance

Ambos os técnicos afirmaram não ter visto o lance no momento, já que a jogada aconteceu no lado do campo oposto aos bancos de reserva. Alex Neil, comandante do Millwall, comentou a situação:

— Ainda não conversei com o Filip sobre isso, mas é como qualquer outra situação: tenho certeza de que haverá imagens, ou a prova de que nada aconteceu. Ficaria extremamente surpreso se o Filip fizesse uma acusação dessas sem motivo. Tenho certeza de que as autoridades vão resolver. Eu nem tinha entendido o que estava acontecendo; só vi o Filip caminhando com a bola e me perguntei para onde ele estava indo. Foi quando o quarto árbitro avisou sobre a alegação de cuspida.

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Do outro lado, Nuno Espírito Santo, técnico do West Ham, adotou postura mais cautelosa ao defender seu jogador:

— Estou ciente da acusação. Não vi as imagens e não conversei com o Taty [Castellanos]. Não posso me estender sobre o assunto, me desculpem. Para responder, preciso ver o lance. Vou analisar os vídeos.

Pelas diretrizes de disciplina do futebol inglês, infrações comprovadas por cuspida em adversários costumam acarretar um gancho automático de seis partidas de suspensão.

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