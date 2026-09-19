Raphinha humilha zagueiro e anota novo hat-trick pelo Barcelona; veja
Brasileiro soma 12 gols em sete jogos no Espanhol
O atacante Raphinha, do Barcelona, deu sequência à boa fase ao anotar mais um hat-trick, neste sábado (19). No primeiro gol contra o Sevilla, fora de casa, o brasileiro deixou o zagueiro Arouna Sangante sentado no gramado antes de deslocar o goleiro Vlachodimos.
Fofana abriu o placar para o Sevilla, mas Raphinha deixou tudo igual três minutos depois. O atacante recebeu de Christensen, cortou Sangante com a perna esquerda e tocou de direita para o fundo das redes. O gol anotado pelo brasileiro teve grande repercussão nas redes sociais.
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No segundo tempo, Raphinha balançou as redes mais duas vezes. Aos sete minutos, Yamal fez jogada individual dentro da área e cruzou na cabeça do companheiro, que testou para as redes. Aos 23', a dupla Yamal-Raphinha funcionou mais uma vez. O espanhol lançou em profundidade para o brasileiro, que tocou por cima do goleiro.
Temporada de Raphinha
Na última rodada, o atacante já havia anotado um hat-trick contra o Racing Santander, na goleada por 7 a 2. Até aqui, o brasileiro já soma 12 gols e três assistências em apenas sete jogos na atual temporada do Campeonato Espanhol.
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Veja os gols de Raphinha contra o Sevilla:
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