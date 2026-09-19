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Zidane inicia reformulação na França; veja primeira lista de convocados

Técnico convocou 15 remanescentes da Copa do Mundo 2026

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
19/09/2026 14:35
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Zidane deixa coletiva da França após anunciar lista de convocados (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Zidane deixa coletiva da França após anunciar lista de convocados (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Novo técnico da França, Zinédine Zidane convocou 23 jogadores para as quatro próximas partidas da Uefa Nations League, contra Turquia e Bélgica, fora de casa, Itália e novamente a Bélgica, em casa.

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Na primeira lista do técnico, foram cinco novidades: o goleiro Guillaume Restes, do Toulouse; o zagueiro Jérémy Jacquet, do Liverpool; o meio-campista Lucas Da Cunha, do Como; o ala-ponta Andy Diouf, da Inter de Milão; e o atacante Esteban Lepaul, do Rennes.

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Zidane já avisou que Mbappé seguirá como capitão da equipe sob seu comando. O técnico tem contrato até a Copa do Mundo de 2030, mas, caso a França siga coerente em seus princípios, o ex-craque deve seguir no cargo por muito tempo. Deschamps, seu antecessor na função e seu conterrâneo como jogador, ficou à frente dos Bleus de 2012 a 2026.

Dos jogadores que estavam na Copa, o técnico não chamou desta vez N'Golo Kanté, Marcus Thuram, Theo Hernández, Lucas Hernández, Lucas Digne e Malo Gusto, além dos lesionados Aurélien Tchouaméni, William Saliba e Jean-Philippe Mateta.

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Primeira lista de convocados da França de Zidane, em 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Primeira lista de convocados da França de Zidane, em 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Primeira lista de Zidane na França

Goleiros

Mike Maignan (Milan)
Guillaume Restes (Toulouse)
Robin Risser (Lens)

Defensores

Andy Diouf (Inter de Milão)
Jérémy Jacquet (Liverpool)
Pierre Kalulu (Juventus)
Ibrahima Konaté (Real Madrid)
Jules Koundé (Barcelona)
Maxence Lacroix (Chelsea)
Adrien Truffert (Bournemouth)
Dayot Upamecano (Bayern)

Meio-campistas

Eduardo Camavinga (Real Madrid)
Rayan Cherki (Manchester City)
Lucas Da Cunha (Como)
Manu Koné (Roma)
Adrien Rabiot (Milan)
Warren Zaïre-Emery (PSG)

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Atacantes

Bradley Barcola (Liverpool)
Ousmane Dembélé (PSG)
Désiré Doué (PSG)
Estéban Lepaul (Rennes)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Michael Olise (Bayern)

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