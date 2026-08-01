Uefa cita 'acordo sórdido' e diz não confiar mais em Infantino Europeus exaltam desistência do presidente da Fifa de vender direitos da Copa

Horas após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciar que havia desistido do plano de negociar parte dos direitos da Copa do Mundo a investidores privados, a Uefa emitiu comunicado exaltando a decisão, ao mesmo tempo em que voltou à carga contra o dirigente máximo do futebol mundial. Segundo a entidade europeia, "a atual liderança da Fifa não só perdeu a confiança da Uefa, mas também a de muitos outros membros da família do futebol", e prometeu que irá elaborar um plano "para garantir que tal situação não se repita".

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Mais do que a intenção de vender parte da Copa do Mundo, Infantino enfrenta oposição mundo afora pela forma como ele tentou avançar com a negociação. Até mesmo auxiliares próximos do presidente da Fifa declararam publicamente que todo o plano foi elaborado às escuras, sem que houvesse qualquer tipo de debate prévio.

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Uma das confederações mais fortes do planeta, a Uefa anunciou boicote às competições da Fifa na quinta-feira (30 de julho) até que o plano fosse abandonado, o que acabou acontecendo na noite do dia seguinte.

"A Uefa agradece a todos os torcedores, ligas, clubes, jogadores, indivíduos, associações e confederações que se opuseram ao esquema, bem como aos diversos primeiros-ministros, chefes de Estado e comentaristas que demonstraram ao presidente da Fifa que o futebol não está à venda", declarou a entidade europeia neste sábado (1).

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No texto, a Uefa cita "esquemas secretos em prazos acelerados, arquitetados por indivíduos anônimos e de benefício duvidoso para o esporte" e afirma que é preciso "identificar os responsáveis e exigir-lhes prestação de contas".

Gianni Infantino vê o apoio as suas decisões diminuir cada vez mais (Foto: Michael Buholzer/AFP)

Uefa sobre Fifa e Infantino: 'Nenhuma opção deve ser descartada'

Segundo a entidade europeia, mesmo que Gianni Infantino tenha desistido de vender parte da Copa do Mundo, o assunto não acabou.

"É correto que, nos próximos dias e semanas, a Uefa trabalhe com suas federações e em estreita cooperação com outras confederações para refletir sobre como isso aconteceu e elaborar um plano para garantir que tal situação não se repita. Essa análise deve ser minuciosa e profunda. Nenhuma opção deve ser descartada. A atual liderança da Fifa não só perdeu a confiança da Uefa, mas também a de muitos outros membros da família do futebol, afirmou a Uefa.

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O texto recorda declarações dadas por Infantino quando ele foi alçado à presidência da Fifa, há pouco mais de dez anos.

"Quando Gianni Infantino pediu a confiança e os votos das associações-membro da Fifa para ser eleito seu presidente em 2016, ele disse: 'É claro que temos que ser transparentes. Tenho sido assim nos últimos 15 anos da minha vida na Uefa. Vocês terão que desempenhar um papel diário na vida da Fifa', antes de dizer às partes interessadas reunidas: 'O dinheiro da Fifa é o dinheiro de vocês. Não é o dinheiro do presidente da Fifa. É o dinheiro de vocês. Vocês são as federações nacionais, e o dinheiro da Fifa deve servir para o desenvolvimento do futebol e para nada mais.' Em ambas as promessas, ele falhou. O acordo sórdido, feito nos bastidores e opaco que ele arquitetou e tentou impor foi tudo menos transparente", disparou a Uefa.

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