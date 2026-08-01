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Real Madrid encaminha saída de promessa para rival do Campeonato Espanhol

Clube merengue receberá 3 milhões de euros pela negociação

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 12:17
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Fran González em ação pelo Real Madrid
Fran González em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

O Real Madrid chegou a um acordo para negociar o goleiro Fran González com o Sevilla. Revelado nas categorias de base do clube merengue, o jogador de 21 anos deixará Valdebebas para buscar mais espaço na La Liga após perder a concorrência de Courtois e Lunin. A transferência prevê contrato até junho de 2031 com o clube andaluz.

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O Sevilla desembolsará cerca de 3 milhões de euros para adquirir 50% dos direitos econômicos do goleiro. O restante seguirá pertencendo ao Real Madrid, que também garantiu uma cláusula de recompra válida para as próximas janelas de transferências. Dessa forma, o clube espanhol mantém o controle sobre o futuro de uma das principais promessas da posição formadas recentemente em sua base.

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Real Madrid mantém prioridade sobre o futuro do goleiro

A negociação foi conduzida de maneira semelhante à utilizada recentemente pelo Sevilla na contratação do lateral Julio Díaz, ex-Atlético de Madrid. Assim como ocorreu naquele acordo, o clube comprador ficará com parte dos direitos do atleta, enquanto o time de origem preserva mecanismos para readquiri-lo caso o desenvolvimento do jogador justifique um retorno.

Mesmo sendo considerado um nome de futuro, Fran González entendia que teria poucas oportunidades na equipe principal. José Mourinho, técnico do Real Madrid, contava com o goleiro para compor o elenco ao lado de Courtois e Lunin, mas aceitou a saída diante do desejo do atleta de buscar sequência como titular na primeira divisão espanhola.

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Fran González, à esquerda, e Lunin, à direita, no aquecimento do Real Madrid
Fran González, à esquerda, e Lunin, à direita, no aquecimento do Real Madrid (Foto: Alexandre Martins/AFP)

No Sevilla, Fran disputará posição com o experiente Odysseas Vlachodimos, que retornou após empréstimo ao Newcastle e terminou a última temporada como um dos destaques da equipe. A expectativa é de que a concorrência seja aberta durante a pré-temporada sob o comando de Luis García Plaza.

Promessa ganhou oportunidade no time principal

Natural de León, Fran González chegou ao Real Madrid em 2022, vindo da Cultural Leonesa. Com 1,99 metro de altura, rapidamente se destacou nas categorias de base e foi promovido ao Castilla dois anos depois, tornando-se o goleiro titular da equipe B e acumulando cerca de 50 partidas oficiais.

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A oportunidade no elenco principal surgiu na temporada 2024/25, quando as lesões de Courtois e Lunin abriram espaço para sua estreia na La Liga. O goleiro foi titular diante do Valencia, no Santiago Bernabéu, em partida vencida pelos visitantes por 2 a 1.

Apesar da derrota, o desempenho serviu para consolidar Fran como um dos nomes mais promissores da base madridista. Ainda assim, a forte concorrência no elenco principal e a busca por minutos em campo pesaram na decisão de aceitar a proposta do Sevilla.

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Caso todos os trâmites sejam concluídos nas próximas horas, Fran González viajará para Garderen, na Holanda, onde o Sevilla realiza a reta final de sua pré-temporada. A equipe andaluza ainda disputará amistosos contra Utrecht e Bayer Leverkusen antes da estreia oficial em 2026/27.

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