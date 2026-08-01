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AO VIVO: Acompanhe o sábado (1º) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 11:26
Atualizado há 2 minutos
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Bruno Guimarães em ação pelo Newcastle (Foto: Reprodução/X)
Bruno Guimarães em ação pelo Newcastle (Foto: Reprodução/X)

A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações deste sábado (1º), com os destaques do mercado da bola no continente.

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Veja as movimentações desta sexta-feira (31):

Danny Welbeck ✅ Chelsea

O Chelsea anunciou a contratação de Danny Welbeck. O atacante inglês deixou o Brighton para assinar contrato de duas temporadas com os Blues e foi oficializado neste sábado. Em sua apresentação, o jogador afirmou estar honrado por defender o clube e destacou o bom contato que teve com o técnico antes de fechar o acordo.

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Mika Godts ➡️ PSG

O PSG abriu negociações com o Ajax pela contratação de Mika Godts. Segundo Fabrizio Romano, o ponta belga de 21 anos já deu sinal verde para o projeto do clube francês, enquanto as equipes negociam a transferência, avaliada em cerca de 60 milhões de euros. Há otimismo para um acordo nos próximos dias.

João Pedro ✍️ Chelsea

O Chelsea acertou a renovação de contrato de João Pedro. De acordo com Fabrizio Romano, o atacante brasileiro vai assinar um novo vínculo até junho de 2033, com aumento salarial, após despertar o interesse de outros três grandes clubes. O jogador é tratado como inegociável pela diretoria dos Blues.
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António Silva 🤝 Bournemouth

O Bournemouth chegou a um acordo com o Benfica para contratar o zagueiro António Silva. Segundo o "The Athletic", o clube inglês pagará até 25,7 milhões de libras pela transferência do português de 22 anos, que viaja para realizar exames médicos e assinar contrato após o acerto entre as equipes.

Bruno Guimarães ➡️ Arsenal

O Arsenal chegou a um acordo de princípio com o Newcastle para contratar o volante brasileiro Bruno Guimarães. Segundo o "L'Équipe", os Gunners vão pagar 90 milhões de euros (77 milhões de libras) pelo jogador de 28 anos, que já acertou contrato até 2031 e agora aguarda a conclusão da negociação entre os clubes.

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Bruno Guimarães - Newcastle
Bruno Guimarães comemora gol pelo Newcastle (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Curtis Jones ➡️ Inter de Milão

A Inter de Milão mantém interesse na contratação de Curtis Jones, do Liverpool. O clube italiano está disposto a pagar 30 milhões de libras pelo meio-campista inglês, mas os Reds avaliam o jogador de 25 anos em pelo menos 35 milhões de libras e rejeitaram a última oferta, de 21,75 milhões de libras.

Cristian Romero 👀 Espanha

A transferência de Cristian Romero para a Inter de Milão esfriou devido a divergências nos termos pessoais do contrato. Diante do impasse, os representantes do zagueiro do Tottenham passaram a explorar uma ida para a Espanha, onde Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid demonstraram interesse no argentino.

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Milan 👀 Ethan Nwaneri

O Milan entrou em contato com o Arsenal para discutir uma possível negociação por Ethan Nwaneri. O ponta inglês de 19 anos é visto como uma das prioridades do clube italiano para reforçar o setor ofensivo e desperta interesse de diversas equipes da Europa.

Lukas Hornicek 🤝 Newcastle

O Newcastle está perto de acertar a contratação do goleiro Lukas Hornicek, do Braga. Segundo a "talkSPORT", o clube inglês deve pagar 25 milhões de libras pelo tcheco de 24 anos, que chega para reforçar o elenco após se destacar na última temporada pelo time português.

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📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

Premier League (Inglaterra)

  • De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Serie A (Itália)

  • De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.

Bundesliga (Alemanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Ligue 1 (França)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

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