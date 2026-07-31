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Brighton recusa primeira oferta de Espanyol por Igor Júlio

Zagueiro tem contrato com clube da Premier League até junho de 2027

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 23:18
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Igor Júlio durante aquecimento do Brighton na Premier League
Igor Júlio durante aquecimento do Brighton na Premier League (Foto: Reprodução)

O Brighton recusou uma primeira oferta do Espanyol pelo zagueiro brasileiro Igor Júlio. De acordo com informações do Lance!, os valores foram considerados baixos pelo clube inglês. Superando as lesões da última temporada, o jogador busca mais oportunidades em campo na próxima temporada e não descarta uma saída visando receber mais minutos.

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igor júlio west ham
Zagueiro Igor Júlio, do Brighton (Foto: Divulgação/West Ham)

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Existe a expectativa do Espanyol aumentar os valores e realizar uma nova proposta ao Brighton por Igor Júlio. O defensor é visto como uma das prioridades do mercado do clube catalão.

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Com contrato até junho de 2027, Igor Júlio poderia deixar o Brighton sem custos no próximo ano. Diante desse cenário, o clube inglês tem a chance de fazer dinheiro com uma venda na atual janela de transferências, uma vez que o atleta poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro.

Após uma última temporada marcada por lesões, Igor Júlio inicia a pré-temporada com o Brighton, mas prioriza ter mais minutos e mais oportunidades para jogar. O atleta não descarta uma saída do clube inglês em busca de mais sequência profissional.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, o zagueiro comentou sobre as dificuldades da última temporada, o retorno e preparação durante a pré-temporada para 2026/2027 e o futuro da carreira.

- Foi uma temporada complicada para mim por vários fatores, mais também foi a temporada que mais me fortaleci mentalmente e mais me preparei físico e psicologicamente. Então procurei zerar qualquer tipo de dor ou desconforto nas férias e estar 100% agora na preparação, me sinto já muito bem fisicamente e pronto para voltar a competir.

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