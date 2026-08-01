Na mira do Barcelona, João Pedro renova contrato e vira intocável no Chelsea Jogador estendeu seu vínculo até 2033

O Chelsea chegou a um acordo para renovar o contrato de João Pedro até junho de 2033 e encerrar o assédio de clubes interessados no atacante brasileiro. O novo vínculo, segundo o "ge", também prevê valorização salarial, será assinado nos próximos dias, após a diretoria londrina rejeitar investidas do Barcelona, Arsenal e de outro grande clube europeu.

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A decisão reforça o status de João Pedro dentro do elenco comandado por Xabi Alonso. Mesmo com contrato longo, válido até 2032, o Chelsea optou por ampliar o vínculo em mais uma temporada e reajustar os vencimentos do camisa 20, tratado internamente como um jogador inegociável.

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A movimentação ocorreu após o aumento do interesse do mercado pelo brasileiro. Barcelona e Arsenal sinalizaram disposição para investir mais de 100 milhões de euros na contratação do atacante, mas receberam uma resposta negativa dos ingleses, que preferiram acelerar as conversas pela renovação.

Chelsea reage ao assédio do mercado

O novo contrato representa uma recompensa pela rápida ascensão de João Pedro em Stamford Bridge. Contratado na última temporada, o atacante se consolidou como um dos principais nomes da equipe e virou peça central do projeto esportivo do clube.

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Segundo o ge, a diretoria enxergou a valorização salarial como um passo natural diante do desempenho do brasileiro e da procura de outros gigantes europeus. A estratégia também busca evitar novas investidas durante a atual janela de transferências.

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea (Foto: David Gray/AFP)

O Barcelona, por exemplo, já monitorava João Pedro como uma das alternativas para reforçar o ataque no futuro. Em maio, foi noticiado que o brasileiro figurava entre as opções analisadas pelo clube catalão caso não conseguisse avançar pela contratação de Julián Álvarez.

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Temporada reforçou protagonismo do brasileiro

A renovação acontece após uma temporada de destaque do atacante. Em seu primeiro ano pelo Chelsea, João Pedro disputou 50 partidas, marcou 20 gols e distribuiu seis assistências, além de ter sido um dos protagonistas da campanha da equipe na Copa do Mundo de Clubes.

O bom momento também teve sequência no início da preparação para 2026/27. No amistoso diante do Sydney Wanderers, o brasileiro precisou de apenas 27 minutos para balançar as redes três vezes e ainda contribuir com uma assistência na vitória por 6 a 4.

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O desempenho mantém João Pedro em evidência também no cenário da Seleção Brasileira, que, embora tenha ficado fora da Copa, deve seguir nos planos de Ancelotti para o próximo ciclo. O jogador é visto pela comissão técnica como um dos jogadores capazes de assumir protagonismo nos próximos anos.

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