Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Na mira do Barcelona, João Pedro renova contrato e vira intocável no Chelsea

Jogador estendeu seu vínculo até 2033

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 12:48
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)
João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O Chelsea chegou a um acordo para renovar o contrato de João Pedro até junho de 2033 e encerrar o assédio de clubes interessados no atacante brasileiro. O novo vínculo, segundo o "ge", também prevê valorização salarial, será assinado nos próximos dias, após a diretoria londrina rejeitar investidas do Barcelona, Arsenal e de outro grande clube europeu.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A decisão reforça o status de João Pedro dentro do elenco comandado por Xabi Alonso. Mesmo com contrato longo, válido até 2032, o Chelsea optou por ampliar o vínculo em mais uma temporada e reajustar os vencimentos do camisa 20, tratado internamente como um jogador inegociável.

continua após a publicidade

A movimentação ocorreu após o aumento do interesse do mercado pelo brasileiro. Barcelona e Arsenal sinalizaram disposição para investir mais de 100 milhões de euros na contratação do atacante, mas receberam uma resposta negativa dos ingleses, que preferiram acelerar as conversas pela renovação.

Chelsea reage ao assédio do mercado

O novo contrato representa uma recompensa pela rápida ascensão de João Pedro em Stamford Bridge. Contratado na última temporada, o atacante se consolidou como um dos principais nomes da equipe e virou peça central do projeto esportivo do clube.

continua após a publicidade

Segundo o ge, a diretoria enxergou a valorização salarial como um passo natural diante do desempenho do brasileiro e da procura de outros gigantes europeus. A estratégia também busca evitar novas investidas durante a atual janela de transferências.

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea
João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea (Foto: David Gray/AFP)

O Barcelona, por exemplo, já monitorava João Pedro como uma das alternativas para reforçar o ataque no futuro. Em maio, foi noticiado que o brasileiro figurava entre as opções analisadas pelo clube catalão caso não conseguisse avançar pela contratação de Julián Álvarez.

continua após a publicidade

Temporada reforçou protagonismo do brasileiro

A renovação acontece após uma temporada de destaque do atacante. Em seu primeiro ano pelo Chelsea, João Pedro disputou 50 partidas, marcou 20 gols e distribuiu seis assistências, além de ter sido um dos protagonistas da campanha da equipe na Copa do Mundo de Clubes.

O bom momento também teve sequência no início da preparação para 2026/27. No amistoso diante do Sydney Wanderers, o brasileiro precisou de apenas 27 minutos para balançar as redes três vezes e ainda contribuir com uma assistência na vitória por 6 a 4.

continua após a publicidade

O desempenho mantém João Pedro em evidência também no cenário da Seleção Brasileira, que, embora tenha ficado fora da Copa, deve seguir nos planos de Ancelotti para o próximo ciclo. O jogador é visto pela comissão técnica como um dos jogadores capazes de assumir protagonismo nos próximos anos.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina

Futebol Internacional

Com futuro cercado de incertezas, Endrick responde com gol em amistoso

Há 2 minutos
Endrick decide jogo para o Real Madrid (Foto: Divulgação)

Fora de Campo

Veja gols em Real Madrid x Fiorentina: Endrick abre o placar

Há 22 minutos
Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Futebol Internacional

Treinador do Tottenham admite incerteza sobre futuro de Richarlison: 'Temos que conversar'

Há 32 minutos
Fran González em ação pelo Real Madrid

Futebol Internacional

Real Madrid encaminha saída de promessa para rival do Campeonato Espanhol

Há 1 hora
João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea

Futebol Internacional

Chelsea é punido por 74 violações e sofre transfer ban em 2027

Há 1 hora
Aleksander Ceferin reeleito na Uefa

Futebol Internacional

Uefa cita 'acordo sórdido' e diz não confiar mais em Infantino

Há 2 horas
Mais LANCE!
Vini Jr usando o novo uniforme do Real Madrid

Vini Jr toma decisão e decide baixar pedida para renovar com Real Madrid

Real Madrid e Fiorentina se enfrentam em amistoso internacional

Real Madrid x Fiorentina: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Bruno Guimarães em ação pelo Newcastle (Foto: Reprodução/X)

AO VIVO: Acompanhe o sábado (1º) do mercado da bola internacional

Estêvão voltou a marcar após longo período afastado

Recuperado de lesão, Estêvão marca e vira assunto: 'Fez falta'

Enzo Maresca no comando do Manchester City

Primeiro jogo do Manchester City na 'era pós-Guardiola' termina com revés

Presidente da Fifa, Gianni Infantino em coletiva durante o Mundial de Clubes

Infantino segue? Entenda a eleição para presidente da Fifa

Richarlison sai para comemorar gol da vitória do Tottenham em amistoso com o Chelsea

Estêvão marca, mas Richarlison decide em Chelsea x Tottenham

Endrick faz sinal de positivo no dia de reapresentação ao Real Madrid

Real Madrid x Fiorentina: Endrick luta por nova chance na Espanha

Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (01/08/2026)

Igor Júlio durante aquecimento do Brighton na Premier League

Brighton recusa primeira oferta de Espanyol por Igor Júlio

Vozinha no aquecimento para Cabo Verde x Uruguai pela Copa do Mundo

Autorizado a usar apelido na camisa, Vozinha pode desistir de atuar no Colo-Colo; entenda

Endrick com a camisa do Real Madrid

Endrick fica fora dos planos de Mourinho no Real Madrid após nova contratação, diz jornal

Fala de Gianni Infantino repercute fortemente após triunfo de Argentina sobre Cabo Verde (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Fifa anuncia desistência de plano de Infantino para vender parte da Copa