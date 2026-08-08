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River Plate anuncia acordo por chegada de Thiago Almada

Atleta deixa o Atlético de Madrid e viaja para a Argentina

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 10:32
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Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo
Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/AFP)

O River Plate anunciou um acordo com o Atlético de Madrid pela contratação em definitivo de Thiago Almada, neste sábado (8). O meio-campista viajará nas próximas horas para a Argentina para se apresentar ao elenco de Eduardo Coudet.

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Nas últimas semanas, o River Plate venceu uma disputa contra o Flamengo e comprou Thiago Almada por 20 milhões de euros (R$ 117 milhões). O atleta campeão do mundo em 2022 se torna a contratação mais cara da história do futebol argentino.

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Thiago Almada chega no River Plate em um momento de crise da equipe comandada por Eduardo Coudet. Os Millonarios ainda não venceram desde o início do Torneio Clausura e ocupam a lanterna do Grupo B após três partidas disputadas.

Além do Campeonato Argentino, o River Plate contratou Thiago Almada pensando na possibilidade de vencer a Copa Sul-Americana e conquistar uma vaga para retornar à Libertadores em 2027. Nas oitavas de final, os Millonarios encaram o Santa Fé, da Colômbia.

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Thiago Almada, ex-Botafogo, em ação pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)
Thiago Almada, ex-Botafogo, em ação pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)
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