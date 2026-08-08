River Plate anuncia acordo por chegada de Thiago Almada
Atleta deixa o Atlético de Madrid e viaja para a Argentina
O River Plate anunciou um acordo com o Atlético de Madrid pela contratação em definitivo de Thiago Almada, neste sábado (8). O meio-campista viajará nas próximas horas para a Argentina para se apresentar ao elenco de Eduardo Coudet.
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Nas últimas semanas, o River Plate venceu uma disputa contra o Flamengo e comprou Thiago Almada por 20 milhões de euros (R$ 117 milhões). O atleta campeão do mundo em 2022 se torna a contratação mais cara da história do futebol argentino.
Thiago Almada chega no River Plate em um momento de crise da equipe comandada por Eduardo Coudet. Os Millonarios ainda não venceram desde o início do Torneio Clausura e ocupam a lanterna do Grupo B após três partidas disputadas.
Além do Campeonato Argentino, o River Plate contratou Thiago Almada pensando na possibilidade de vencer a Copa Sul-Americana e conquistar uma vaga para retornar à Libertadores em 2027. Nas oitavas de final, os Millonarios encaram o Santa Fé, da Colômbia.
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