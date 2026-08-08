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'Oito anos no Bernabéu são muito curtos': Vini Jr se declara ao Real Madrid após a renovação

Atacante brasileiro publica mensagem emocionada, reforça amor pelo clube espanhol e promete seguir escrevendo sua história no Santiago Bernabéu

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 11:48
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Vini Jr com camisa branca do Real Madrid aponta para o céu
Vini Jr aponta para o céu (Foto: Divulgação)

Vini Jr celebrou a renovação de contrato com o Real Madrid, anunciada na última quinta-feira em meio a rumores de uma possível ida ao Arsenal, com uma mensagem emocionante aos torcedores. O atacante brasileiro publicou, neste sábado (8), um texto nas redes sociais para reafirmar seu amor pelo clube espanhol e projetar a continuidade de sua história no Santiago Bernabéu.

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Na publicação, Vini fez referência a uma das frases mais tradicionais relacionadas ao estádio do Real Madrid "90 minutos no Bernabéu são muito longos" e adaptou a expressão para falar sobre seus oito anos no clube.

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— 90 minutos no Bernabéu são muito longos… 8 anos no Bernabéu é muito pouco, e eu os vivi como poucos. Sonhos, dúvidas, aprendizagem, força, paixão, trabalho, sonho, ilusão, noites mágicas… mas eu tenho mais vontade! E ainda mais amor por esse clube. Sou Madridista de corpo e alma e na nossa casa, vou seguir escrevendo essa história. Até o final. Vamos, Real! HASTA 2032 — escreveu o atacante.

A publicação mostra o carinho de Vini Jr. pelo Real Madrid e a vontade do atacante de seguir fazendo história no clube. Com a renovação até 2032, o brasileiro dá mais um passo em uma trajetória que começou em 2018.

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Vini Jr. chegou ao Real Madrid em 2018

Revelado pelo Flamengo, Vini Jr. foi contratado pelo Real Madrid ainda muito jovem e apresentado oficialmente em julho de 2018. Aos 18 anos, o atacante chegou ao futebol espanhol cercado de expectativas e precisou passar por um período de adaptação antes de se consolidar no elenco principal.

Com o passar das temporadas, o brasileiro evoluiu tecnicamente, ganhou protagonismo e passou a ser decisivo em partidas importantes. A camisa 7 do Real Madrid se tornou uma das principais referências ofensivas da equipe.

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Nesse período, Vini também viveu noites marcantes no Santiago Bernabéu e participou de conquistas importantes pelo clube. Sua trajetória, que começou ainda na adolescência, transformou o atacante em um dos principais nomes do futebol mundial.

Agora, com contrato renovado até 2032, Vini Jr. terá mais seis temporadas pela frente para ampliar sua história com a camisa merengue. E, pela mensagem publicada pelo brasileiro, a vontade de continuar conquistando pelo Real Madrid permanece intacta.

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