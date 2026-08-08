'Oito anos no Bernabéu são muito curtos': Vini Jr se declara ao Real Madrid após a renovação
Atacante brasileiro publica mensagem emocionada, reforça amor pelo clube espanhol e promete seguir escrevendo sua história no Santiago Bernabéu
Vini Jr celebrou a renovação de contrato com o Real Madrid, anunciada na última quinta-feira em meio a rumores de uma possível ida ao Arsenal, com uma mensagem emocionante aos torcedores. O atacante brasileiro publicou, neste sábado (8), um texto nas redes sociais para reafirmar seu amor pelo clube espanhol e projetar a continuidade de sua história no Santiago Bernabéu.
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Na publicação, Vini fez referência a uma das frases mais tradicionais relacionadas ao estádio do Real Madrid "90 minutos no Bernabéu são muito longos" e adaptou a expressão para falar sobre seus oito anos no clube.
— 90 minutos no Bernabéu são muito longos… 8 anos no Bernabéu é muito pouco, e eu os vivi como poucos. Sonhos, dúvidas, aprendizagem, força, paixão, trabalho, sonho, ilusão, noites mágicas… mas eu tenho mais vontade! E ainda mais amor por esse clube. Sou Madridista de corpo e alma e na nossa casa, vou seguir escrevendo essa história. Até o final. Vamos, Real! HASTA 2032 — escreveu o atacante.
A publicação mostra o carinho de Vini Jr. pelo Real Madrid e a vontade do atacante de seguir fazendo história no clube. Com a renovação até 2032, o brasileiro dá mais um passo em uma trajetória que começou em 2018.
Vini Jr. chegou ao Real Madrid em 2018
Revelado pelo Flamengo, Vini Jr. foi contratado pelo Real Madrid ainda muito jovem e apresentado oficialmente em julho de 2018. Aos 18 anos, o atacante chegou ao futebol espanhol cercado de expectativas e precisou passar por um período de adaptação antes de se consolidar no elenco principal.
Com o passar das temporadas, o brasileiro evoluiu tecnicamente, ganhou protagonismo e passou a ser decisivo em partidas importantes. A camisa 7 do Real Madrid se tornou uma das principais referências ofensivas da equipe.
Nesse período, Vini também viveu noites marcantes no Santiago Bernabéu e participou de conquistas importantes pelo clube. Sua trajetória, que começou ainda na adolescência, transformou o atacante em um dos principais nomes do futebol mundial.
Agora, com contrato renovado até 2032, Vini Jr. terá mais seis temporadas pela frente para ampliar sua história com a camisa merengue. E, pela mensagem publicada pelo brasileiro, a vontade de continuar conquistando pelo Real Madrid permanece intacta.
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