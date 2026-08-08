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PSG x Manchester United: Mason Mount sai de campo lesionado

Meia deixa amistoso ainda no primeiro tempo

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 13:34
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Mason Mount abriu o placar do Manchester United contra o Sunderland na Premier League
Mason Mount comemora gol do Manchester United contra o Sunderland na Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O meia Mason Mount saiu de campo lesionado no amistoso entre PSG e Manchester United, neste sábado (8), na Suécia. Aos 20 minutos da etapa inicial, o inglês se queixou de dores no pé esquerdo e foi direto para o vestiário após conversas com médicos do clube.

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Em vídeos nas redes sociais, Mount aponta para o pé esquerdo, é visto conversando com três médicos do Manchester United na beira do gramado e chega a colocar a camisa no rosto em determinado momento. O jogador busca se distanciar das lesões que o afastou dos gramados nas última temporadas.

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Contratado pelo Manchester United em 2023, Mason Mount fez apenas 72 jogos pelo clube inglês e nunca fez mais de 30 partidas em uma única temporada. Convivendo com diferentes lesões, o meia não conseguiu ter sequência e é visto como uma alternativa, iniciando a maioria dos jogos no banco de reservas.

O Manchester United não divulgou a gravidade da lesão de Mason Mount ou se o jogador chegará a perder parte da temporada. No entanto, o clube inglês talvez busque uma alternativa no meio de campo para suprir uma ausência constante do meia, que convive com lesões ano após ano.

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Mason Mount comemora gol do Manchester United contra o Brentford, pela Premier League
Mason Mount comemora gol do Manchester United contra o Brentford, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

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