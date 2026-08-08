PSG x Manchester United: Mason Mount sai de campo lesionado
Meia deixa amistoso ainda no primeiro tempo
O meia Mason Mount saiu de campo lesionado no amistoso entre PSG e Manchester United, neste sábado (8), na Suécia. Aos 20 minutos da etapa inicial, o inglês se queixou de dores no pé esquerdo e foi direto para o vestiário após conversas com médicos do clube.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Em vídeos nas redes sociais, Mount aponta para o pé esquerdo, é visto conversando com três médicos do Manchester United na beira do gramado e chega a colocar a camisa no rosto em determinado momento. O jogador busca se distanciar das lesões que o afastou dos gramados nas última temporadas.
Contratado pelo Manchester United em 2023, Mason Mount fez apenas 72 jogos pelo clube inglês e nunca fez mais de 30 partidas em uma única temporada. Convivendo com diferentes lesões, o meia não conseguiu ter sequência e é visto como uma alternativa, iniciando a maioria dos jogos no banco de reservas.
O Manchester United não divulgou a gravidade da lesão de Mason Mount ou se o jogador chegará a perder parte da temporada. No entanto, o clube inglês talvez busque uma alternativa no meio de campo para suprir uma ausência constante do meia, que convive com lesões ano após ano.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
'Pesadelo' do Flamengo é anunciado pelo Club Brugge, da BélgicaHá 2 minutos
Futebol Internacional
Trio brasileiro 'desafia' fala de Ancelotti e movimenta mais de R$ 1 bilhão na janelaHá 21 minutos
Fora de Campo
Ida de Bruno Guimarães ao Arsenal enlouquece torcedores: 'Absurdo'Há 1 hora
Atlético Mineiro
Atlético encaminha saída de Ivan Román por empréstimo: veja detalhesHá 1 hora
Copa do Mundo
Relatório revela ameaças de atentado contra Messi na Copa do Mundo 2026Há 2 horas
Futebol Internacional
Pai e gestor: Jorge Messi transformou carreira de LionelHá 2 horas
Mais LANCE!