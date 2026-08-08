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Bruno Guimarães é anunciado como novo reforço do Arsenal

Brasileiro conta detalhes da mudança e projeta reencontro com brasileiros

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 08:25
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Bruno Guimarães assina contrato pelo Arsenal ao lado de Arteta e Andrea Berta
Bruno Guimarães assina contrato pelo Arsenal ao lado de Arteta e Andrea Berta (Foto: Divulgação/Arsenal)

Meia da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães foi anunciado como novo reforço do Arsenal para a próxima temporada, neste sábado (8). O atleta de 28 anos era visto por Mikel Arteta como uma prioridade para o elenco do atual campeão da Premier League em busca da defesa do título nacional.

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Em suas primeiras palavras como jogador do Arsenal, Bruno Guimarães revelou a empolgação após conversas com o técnico Mikel Arteta, mas também com o diretor esportivo Andrea Berta. O atleta comentou sobre a empolgação em vestir a camisa dos Gunners.

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- Eu me sinto muito bem. Sou muito grato pela oportunidade. Desde a primeira vez que conversei com Berta e Mikel, eu estava animado. Eu senti dentro de mim que precisava de uma mudança na minha vida e ser um jogador do Arsenal será um desafio extraordinário.

No Arsenal, Bruno Guimarães reencontrará alguns brasileiros com quem atuou na Seleção, como Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. O atleta contou detalhes das conversas com o defensor antes de acertar sua transferência e sua saída do Newcastle.

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- O Big Gabi (Magalhães) estava muito empolgado. Toda hora me mandava mensagem: "Estamos esperando por você, quando você vem?". Estou feliz por me juntar a eles, mas não só aos brasileiros, mas temos um elenco incrível aqui. Estou animado para encontrar outros companheiros, começar a treinar. Só quero dar o meu melhor.

Após cinco temporadas no Newcastle, Bruno Guimarães dá um salto em sua carreira para um clube que deve lhe dar mais chances de conquistar títulos mais relevantes. Nos Magpies, o atleta fez parte do elenco que venceu a Copa da Liga Inglesa e encerrou um jejum de 70 anos sem levantar um troféu.

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Bruno Guimarães posa com camisa do Arsenal
Bruno Guimarães posa com camisa do Arsenal (Foto: Divulgação/Arsenal)
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