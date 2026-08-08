Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Herói da Copa do Mundo decide trocar o Barcelona pelo PSG

Atacante deve ser anunciado por nova equipe nos próximos dias

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 08:54
Favorite o Lance! no Google
Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres comemora gol marcado pela Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)

Herói da Copa do Mundo pela Espanha, Ferran Torres decide trocar o Barcelona pelo PSG na próxima temporada, segundo o "Marca". Com contrato até junho de 2027, o atacante está disposto a jogar na França, enquanto o clube catalão não tem objeção e prioriza fazer dinheiro em cima de uma venda.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Ferran Torres possui um acordo com o PSG para assinar contrato por quatro temporadas, e os franceses negociam com o Barcelona a transferência. As conversas entre Deco e Luis Campos se aproximam de valores considerados bons por ambos os lados e a expectativa é de que um acerto aconteça nos próximos dias.

continua após a publicidade

Em tese, Ferran Torres deveria se apresentar ao Barcelona na quarta-feira (12), mas a expectativa é de que isso não aconteça por conta da expectativa de um acordo com o PSG antes disso. Os franceses devem pagar cerca de 50 milhões de euros (R$ 294 milhões) aos espanhóis.

O nome de Ferran Torres surge para substituir Gonçalo Ramos, que deixou o PSG para defender o Milan na temporada. O espanhol chega na capital francesa para ser opção para Luis Enrique, uma vez que Dembélé, Doué e Kvaratschelia devem seguir como titulares.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Lionel Messi ao lado de Jorge Messi

Fora de Campo

Pai de Lionel Messi, Jorge Messi morre na Argentina

Há 2 minutos
Arte de Arsenal x Borussia Dortmund Lance!

Onde Assistir

Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo pela Emirates Cup

Há 2 minutos
Alex Telles cobra escanteio

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (08/08/2026)

Há 31 minutos
Bruno Guimarães assina contrato pelo Arsenal ao lado de Arteta e Andrea Berta

Futebol Internacional

Bruno Guimarães é anunciado como novo reforço do Arsenal

Há 1 hora
De la Cruz em campo pelo Flamengo batendo palma

Flamengo

Negociação com Peñarol é encerrada, e De La Cruz fica no Flamengo

Há 13 horas
Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

Copa do Mundo

Uefa pagou indenização a suposta amante de Infantino, diz jornal inglês

Há 13 horas
Mais LANCE!
Léo Jacó na assinatura de contrato com o Santa Clara

Ex-Vasco, Léo Jacó acerta com clube de Portugal

Ricahrd Rios de casaco vermelho do Benfica

Ex-Palmeiras, Richard Ríos desperta interesse de europeus e pode deixar o Benfica

Luiz Henrique comemora gol pelo Botafogo

Flamengo não chega a acordo com Zenit, e staff de Luiz Henrique informa fim das negociações

Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo

Atacante da Inglaterra é acusado de agressão após incidente em Londres

Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

Conmebol reforça apoio a Infantino e se distancia da Uefa em crise na Fifa

Ronald Araújo carregando a bola e olhando para o lado

Liverpool acerta empréstimo com zagueiro do Barcelona, diz jornalista

PSG e Manchester United se enfrentam em amistoso de pré-temporada

PSG x Manchester United: onde assistir e horário do amistoso

Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Arbitragem dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores é definida

Sneijder falou sobre o futebol brasileiro

Sneijder é sincero sobre astro do Corinthians e revela proposta do Brasil

André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa

André brilha, e Wolverhampton avança na Copa da Liga Inglesa

Neymar comemorando seu gol pelo Barcelona na final da Liga dos Campeões de 2014-15

De Neymar a Rodri: relembre as vezes em que o Barça atravessou o Real

O Brasil foi campeão olímpico em 2021 sobre a Espanha

Cinco anos após o ouro olímpico, Jardine relembra final contra a Espanha

Bremer na vitória da Juventus sobre a Roma, pelo Campeonato Italiano

Bremer sonha com Copa em 2030 e volta à Champions com a Juventus