Herói da Copa do Mundo decide trocar o Barcelona pelo PSG
Atacante deve ser anunciado por nova equipe nos próximos dias
Herói da Copa do Mundo pela Espanha, Ferran Torres decide trocar o Barcelona pelo PSG na próxima temporada, segundo o "Marca". Com contrato até junho de 2027, o atacante está disposto a jogar na França, enquanto o clube catalão não tem objeção e prioriza fazer dinheiro em cima de uma venda.
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Ferran Torres possui um acordo com o PSG para assinar contrato por quatro temporadas, e os franceses negociam com o Barcelona a transferência. As conversas entre Deco e Luis Campos se aproximam de valores considerados bons por ambos os lados e a expectativa é de que um acerto aconteça nos próximos dias.
Em tese, Ferran Torres deveria se apresentar ao Barcelona na quarta-feira (12), mas a expectativa é de que isso não aconteça por conta da expectativa de um acordo com o PSG antes disso. Os franceses devem pagar cerca de 50 milhões de euros (R$ 294 milhões) aos espanhóis.
O nome de Ferran Torres surge para substituir Gonçalo Ramos, que deixou o PSG para defender o Milan na temporada. O espanhol chega na capital francesa para ser opção para Luis Enrique, uma vez que Dembélé, Doué e Kvaratschelia devem seguir como titulares.
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