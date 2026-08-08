Chelsea x Milan: João Pedro marca duas vezes em amistoso na Indonésia; veja gols
Equipes se enfrentam pela Indonesia Super Cup 2026, jogo de exibição e pré-temporada, que reúne os gigantes da Europa
Chelsea e Milan fazem na manhã deste sábado (8) um amistoso de pré-temporada no Estádio Utama Gelora Bung Karno, em Jacarta, na Indonésia, pela Indonesia Super Cup, jogo histórico de exibição e pré-temporada, que reúne os gigantes europeus. João Pedro é o grande destaque da partida até o momento, com dois gols marcados, enquanto Moisés Caicedo também balançou as redes. O time inglês vence por 3 a 0, e o jogo segue em andamento (veja os gols abaixo).
João Pedro abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado por Moisés Caicedo, o atacante apareceu livre na pequena área e cabeceou para o canto superior direito, colocando o Chelsea em vantagem antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, João Pedro voltou a balançar as redes. Aos 46 minutos, o brasileiro recebeu cruzamento de Pedro Neto e finalizou de pé direito, de muito perto, para ampliar a vantagem do Chelsea.
Moisés Caicedo também deixou sua marca no amistoso e ajudou a aumentar a vantagem dos ingleses diante do Milan. A equipe italiana promoveu diversas mudanças no intervalo, com as entradas de jogadores como Gonçalo Ramos, Christopher Nkunku, Ardon Jashari, Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia.
Chelsea domina primeiro tempo
O Chelsea criou as principais oportunidades durante a primeira etapa. João Pedro já havia levado perigo aos 12 minutos, quando finalizou de dentro da área e parou em defesa de Lorenzo Torriani.
Pedro Neto também exigiu uma defesa do goleiro do Milan aos 27 minutos, em chute de fora da área. Do lado italiano, Rafael Leão teve uma finalização bloqueada, enquanto Luka Modric tentou de longe, mas mandou para fora.
Escalações de Chelsea x Milan
Chelsea: Robert Sánchez; Jorrel Hato, Wesley Fofana e Josh Acheampong; Marco Palestra, Roméo Lavia, Moisés Caicedo e Pedro Neto; João Pedro, Danny Welbeck e Cole Palmer.
Banco: Mike Penders, Teddy Sharman-Lowe, Tosin Adarabioyo, Aaron Anselmino, Olutayo Subuloye, Mamadou Sarr, Dario Essugo, Mahdi Nicoll-Jazuli, Reggie Walsh, Reggie Watson, Estêvão, Geovany Quenda, Jamie Gittens, Mykhaylo Mudryk e Liam Delap.
Substituições: até o momento, o Chelsea não realizou substituições.
Milan: Lorenzo Torriani; Strahinja Pavlović, Koni De Winter e Filippo Terracciano; Pervis Estupiñán, Christian Comotto, Luka Modric, Samuel Chukwueze; Rafael Leão, Ruben Loftus-Cheek e Francesco Camarda.
Banco: Léo Paul Bouyer, Matteo Pittarella, Valeri Vladimirov, David Odogu, Fikayo Tomori, Zachary Athekame, Youssouf Fofana e Alphadjo Cisse.
Substituições: Christopher Nkunku entrou no lugar de Rafael Leão; Matteo Gabbia substituiu Koni De Winter; Alexis Saelemaekers entrou no lugar de Samuel Chukwueze; Ardon Jashari substituiu Luka Modric; Gonçalo Ramos entrou no lugar de Francesco Camarda; Yunus Musah substituiu Christian Comotto; Davide Bartesaghi entrou no lugar de Pervis Estupiñán; Sankhoun Diawara substituiu Strahinja Pavlović; e Samuele Ricci entrou no lugar de Ruben Loftus-Cheek.
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