Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 16:03 • Leicester (ING)

Depois do Nottingham Forest ser punido com a perda de quatro pontos na atual temporada, mais um clube pode ser alvo de um gancho da Premier League por violar as regras de sustentabilidade financeira. O Leicester, campeão da elite nacional na temporada 15/16 e atualmente vice-colocado na segunda divisão, foi denunciado pela liga inglesa nesta semana.

Assim como ocorreu nos casos de Everton e Forest, uma comissão independente irá analisar o caso e se for comprovada a violação, o Leicester será punido com perda de pontos assim que voltar à primeira divisão. Semanas atrás, o Nottingham Forest dos brasileiros Murillo e Danilo perdeu quatro pontos na tabela da Premier League e entrou na zona de rebaixamento.

Em novembro do ano passado, o Everton foi punido com a perda de dez pontos por violar as regras do fair play financeiro. Após recorrer na justiça, a sanção foi diminuída para seis pontos perdidos.

O Leicester registrou prejuízo de 125 milhões de libras (787 milhões de reais) durante os dois anos comerciais anteriores, 20 milhões de libras acima do permitido pela Premier League. Os Foxes contestaram a decisão da liga em denunciar o clube. Veja:

- O Leicester City está surpreso com as ações que a Premier League tomou hoje. O LCFC continua disposto e ansioso para se envolver de forma construtiva com a Premier League e a EFL para buscar a resolução adequada de quaisquer acusações potenciais, pelos órgãos certos e no momento certo.