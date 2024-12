Milan x Genoa: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Milan e Genoa se enfrentam neste domingo (15) em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília) no Stadio Giuseppe Meazza, na Itália. O confronto será transmitido pela ESPN e Disney+ . ➡️Clique para assistir no Disney+

O Milan encara o Genoa pelo Campeonato Italiano (Foto: -STR / AFP)

O Milan é o sétimo colocado na tabela da Série A e soma 22 pontos na competição. Por outro lado, o Genoa ocupa a 14ª posição, com duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos, e soma 15 pontos.

Tudo sobre o jogo entre Milan x Genoa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Milan x Genoa

16ª RODADA - Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 15 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Stadio Giuseppe Meazza, na Itália;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MILAN: Maignan; Emerson, Thiaw, Gabbia, Theo; Fofana, Musah, Reijnders; Chukwueze, Leão e Abraham. Técnico: Paulo Fonseca

GENOA: Leali; Sabelli, Bani, Vásquez, Martín; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Miretti e Pinamonti. Técnico: Patrick Vieira