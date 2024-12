Luto no futebol inglês: goleiro do West Ham morre aos 15 anos

Oscar Flairs, goleiro de 15 anos das categorias de base do West Ham, equipe da Premier League, morreu nesta sexta-feira (13), após lutar contra um ependimoma, um tipo de tumor do sistema nervoso central. A notícia foi confirmada pelos veículos de comunicação do clube inglês, que fará homenagens ao ex-atleta no decorrer da semana.

Goleiro do West Ham morre aos 15 anos

O jovem enfrentava o câncer desde agosto de 2023. Em nota oficial, o clube, por meio do diretor esportivo e lenda dos Hammers, Mark Noble, demonstrou profunda lamentação pela perda do atleta, prestou condolências à família e confirmou que as atividades das categorias de base do West Ham serão adiadas, incluindo a partida da equipe sub-21 diante do Stoke City. Antes de treinar, o elenco profissional do clube realizou um minuto de silêncio em homenagem a Oscar.

Capitão histórico do West Ham, Noble afirmou estar “profundamente triste” com a morte de Flairs. Em competições de base no futebol inglês, o ex-goleiro atuava ao lado de Lenny Noble, filho do ídolo londrino e jogador da equipe sub-15 dos Hammers.

-Tenho memórias maravilhosas de Oscar jogando no meu jardim - Lenny e seus companheiros de equipe o amavam. Ele era um jovem amigável, feliz, bem-educado e educado, que tinha um futuro brilhante pela frente, e é tão inimaginavelmente devastador que ele tenha sido tirado de sua família e amigos nessa idade.

-Oscar era adorado por todos na Academia - ele não era apenas um grande goleiro, ele era um verdadeiro Hammer e um jovem fantástico, que fará muita falta a todos que tiveram o prazer de conhecê-lo. Os pensamentos e sinceras condolências de todos no Clube estão com os pais de Oscar, Natalie e Russell, e seu irmão Harry, e pedimos gentilmente que a privacidade da família seja respeitada neste momento extremamente difícil.

Elenco profissional do West Ham fez um minuto de silêncio antes do treino nesta sexta-feira (13) (Foto: Divulgação/West Ham)

