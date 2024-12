Paris Saint-Germain x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Ligue 1

Paris Saint-Germain e Lyon se enfrentam neste domingo (15) em partida válida pela 15ª rodada da Ligue 1. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília) no Parc des Princes, em Paris, na França. O confronto será transmitido pela Prime Vídeo e Cazé TV. ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O PSG recebe o Lyon pela Ligue 1 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O Paris Saint-Germain é o atual líder da Ligue 1 com 34 pontos. A equipe de Paris vem de uma sequência com dois empates e três vitórias. Logo abaixo está o Lyon em quinto colocado na tabela com 25 pontos.

Tudo sobre o jogo entre PSG x Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X Lyon

15ª RODADA - Ligue 1

📆 Data e horário: domingo, 15 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Parc des Princes, em Paris, na França;

📺 Onde assistir: Prime Video e Cazé TV

Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Ruiz, Vitinha, Neves; Dembele, Barcola, Gonçalo Ramos.Técnico: Luis Enrique.

LYON: Perri; Maitland-Niles, Niakhate, Caleta-Car, Tagliafico; Tolisso, Matic, Cherki; Fofana, Nuamah, Lacazette. Técnico: Pierre Sage