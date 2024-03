Thierry Henry é ídolo da seleção da França (Foto: JACK GUEZ / AFP)







22/03/2024

A pressão colocada sob a seleção da França pela conquista do título das Olimpíadas no futebol masculino, já que jogarão em casa, vem crescendo a cada dia. Diante disso, um dilema vem assombrando a Federação Francesa de Futebol (FFF) e o técnico da equipe sub-23, Thierry Henry.

Kylian Mbappé, astro do elenco profissional, está em fim de contrato com o PSG e deve acertar com o Real Madrid, ao que tudo indica. O jogador já demonstrou publicamente ter vontade de atuar nos Jogos Olímpicos, mas o Real já informou à FFF que planeja travar sua ida, assim como possíveis convocações de nomes como Tchouaméni, Camavinga e Mendy.

Segundo o jornal espanhol "As", Henry está em estado de alerta com a situação de Mbappé, e segue contando com o jogador. Para isso, poderá conversar por conta própria com Florentino Pérez, presidente merengue, em busca da liberação.

O presidente da França, Emmanuel Macron, é outro que está seguindo de perto os avanços da seleção. Há cerca de um mês, Macron se encontrou com o atual camisa 7 do Paris Saint-Germain, e está agindo com diversas frentes de poder para tentar exercer pressão sobre os clubes europeus. Vale lembrar que, em 2022, também em vias de acerto com o Real Madrid, o mandatário foi peça-chave para a renovação de Mbappé com o PSG, em busca de visibilidade no país.

Entre os jogadores que estão em uma possível lista de Henry para a disputa das Olimpíadas, há outras estrelas do futebol mundial. Além de Kylian, jogadores como Griezmann, Varane, Giroud, Benzema e até Payet declararam ansiedade por um possível chamado entre as três vagas para atletas com mais de 23 anos.