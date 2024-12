A temporada do Botafogo, enfim, acabou. Depois da conquista de dois grandes títulos, o elenco alvinegro que encerra o ano em alta deve sofrer muitas mudanças para 2025. Após a partida contra o Pachuca, pela Copa Intercontinental, alguns jogadores já se despediram no vestiário e não atuam mais pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Avião do New England Patriots: entenda confusão com Botafogo

➡️ Barboza revela clima de despedida no vestiário do Botafogo: ‘Muitos não vão continuar’

Um grupo de atletas já chegou com data marcada para ir embora. Mesmo com um segundo semestre épico e uma adaptação-relâmpago dos jogadores com a comissão técnica, o cenário não mudou para aqueles cujos contratos se encerram ao fim de 2024. A expectativa é que cerca de dez jogadores não retornem para o próximo ano. Depois da derrota para o Pachuca, nesta quarta-feira (11), o zagueiro Alexander Barboza revelou que o clima no vestiário era de despedidas:

– Muitos jogadores não vão continuar aqui. Então é também agradecer a eles. Muitas despedidas. Porque são contratos que finalizam. Então… Uns já falaram que ficam ou não. A gente não sabe. Cada jogador tem um problema pessoal. Mas já houve muitos abraços, muitos choro também. Porque é um grupo muito bom. Um grupo de gente boa, de verdade. E uma família que dificilmente continua assim ano que vem. Mas estamos juntos sempre. Na derrota e nas vitórias também.

continua após a publicidade

Jogadores que não ficam para 2025

Tchê Tchê, Marçal, Eduardo, Óscar Romero e Almada

Com poucas oportunidades no elenco atual, Óscar Romero, Pablo e Tchê Tchê não vão renovar com o Alvinegro. O zagueiro Pablo não entrou em campo nesta temporada, devido a uma sequência de lesões, e retorna de empréstimo ao Flamengo. Adryelson, que chegou na janela de meio do ano, também tem contrato de empréstimo encerrado em dezembro e deve retornar ao Lyon, da França.

Tchê Tchê foi um jogador importante na temporada, sendo um dos atletas que mais atuaram na campanha da Libertadores. Há dois anos no Glorioso, o meia viveu altos e baixos, mas encerrou sua passagem pelo clube carioca com a conquista do torneio continental e do Brasileirão. Com o fim do vínculo, alguns clubes brasileiros já mostraram interesse no jogador, como o Vasco.

continua após a publicidade

No Glorioso desde 2022, Marçal também não tem sua permanência garantida. O lateral-esquerdo foi fundamental nas duas últimas temporadas, mas perdeu espaço na equipe em 2024, especialmente com a chegada de Alex Telles, com características mais ofensivas. O jogador é mais um que não retorna com o grupo para 2025.

Com o time valorizado após os títulos, o Botafogo visa aliviar a folha salarial liberando jogadores pouco aproveitados. O alto custo dos salários foi um ponto na decisão de não renovar com alguns atletas, como Eduardo.

Rafael sofreu com lesões na última temporada e já adiantou que, no fim do ano, se aposentará. O lateral-direito está no clube desde 2022 e soma 40 partidas com a camisa alvinegra.

Uma das saídas de mais impacto para o próximo ano será de Thiago Almada. O argentino chegou ao clube na última janela como a maior contratação do futebol brasileiro e, em apenas seis meses, se tornou fundamental na equipe de Artur Jorge. O jovem de 23 anos já chegou ao clube com a promessa de se transferir para o Lyon em janeiro e revelou que a sua intenção é manter o combinado. Ao fim do jogo contra Pachuca, o jogador se despediu do clube nas redes sociais:

– A verdade é que este grupo vai ficar marcado na minha carreira: lindo, unido, de família, mas tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir para o Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a gente do Botafogo pelo apoio e pelo carinho. Vão ficar sempre no coração.

Possíveis reforços

Para repor as diversas saídas, o scout alvinegro já tem jogadores pontuais mapeados para a próxima temporada. Alguns nomes aparecem como interesse ou sondagens, como o meia Bitello e o goleiro Léo Linck.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo