Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (14/12/2024)

Neste sábado (14), os destaques dos jogos de hoje ficam por conta do andamento das rodadas dos campeonatos europeus, com diversos gigantes do Velho Continente atuando no primeiro dia do final de semana, como Liverpool, Arsenal, Bayern e Juventus. Al Ahly e Pachuca se enfrentam pela Copa Intercontinental, fechando os atrativos do dia.

Além disso, também temos as decisões da Copa de Pelada, torneio que conta com grandes ex-jogadores brasileiros como Léo Moura, Washington Coração Valente, Índio, Eder Aleixo, Gamarra, Nilmar, Leandro Donizete e muitos outros. A cobertura é total no Youtube do Lance!.

Pela Premier League, o Arsenal encara o Everton, para seguir na caça do líder, Liverpool; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 14 de dezembro de 2024)

Campeonato Inglês

12h: Liverpool x Fulham - Disney+

12h: Arsenal x Everton - ESPN e Disney+

12h: Newcastle x Leicester - ESPN 4 e Disney+

12h: Wolverhampton x Ipswich - Disney+

14h30: Nottingham Forest x Aston Villa - ESPN e Disney+

Copa de Pelada (finais)

8h: Point Fitness x Pé Vermeio - Final do 60+ - Youtube do Lance!

9h: Amigos do Bala x Paiano - Final dos 40+ - Youtube do Lance!

10h: Braunaço FC x Unidos da Pelada - Final dos 50+ - Youtube do Lance!

11h: Amigos do Bala x Mundolar - Final livre - Youtube do Lance!

Campeonato Alemão

11h30: Mainz x Bayern - Sportv, CazéTV e OneFootball

11h30: Augsburg x Bayer Leverkusen - Canal GOAT e OneFootball

11h30: Borussia Mönchengladbach x Holstein Kiel - OneFootball

11h30: Union Berlin x Bochum - OneFootball

14h30: St. Pauli x Werder Bremen - RedeTV! e OneFootball

Campeonato Espanhol

10h: Espanyol x Osasuna - Disney+

12h15: Mallorca x Girona - Disney+

14h30: Sevilla x Celta de Vigo - ESPN 2 e Disney+

17h: Rayo Vallecano x Real Madrid - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

11h: Cagliari x Atalanta - ESPN 2 e Disney+

14h: Udinese x Napoli - ESPN 4 e Disney+

16h45: Juventus x Venezia - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Francês

13h: Olympique de Marseille x Lille - CazéTV

17h: Reims x Monaco - CazéTV

Copa Intercontinental

14h: Pachuca x Al Ahly - Sportv e CazéTV

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h: Schalke 04 x Fortuna Düsseldorf - OneFootball

9h: Ulm x Hamburgo - OneFootball

9h: Magdeburg x Paderborn - OneFootball

16h30: Darmstadt x Kaiserslautern - OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

9h30: Preston x Leeds - ESPN e Disney+

12h: Middlesbrough x Millwall - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

10h: Levante x Córdoba - Disney+

12h15: Castellón x Cartagena - Disney+

14h30: Eldense x Elche - Disney+

17h: Oviedo x Granada - Disney+

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

10h: Arminia Bielefeld x Unterhaching - OneFootball

Campeonato Espanhol feminino

10h: Betis feminino x Atlético de Madrid feminino - DAZN

12h30: La Coruña feminino x Real Madrid feminino - DAZN

Campeonato Alemão feminino

10h: Werder Bremen feminino x Wolfsburg feminino - DAZN

Campeonato Austríaco

13h: RB Salzburg x Austria Klagenfurt - OneFootball

Campeonato Holandês

14h45: Heerenveen x PSV - Disney+

17h: Feyenoord x Heracles - Disney+

Campeonato Português

17h30: Sporting x Boavista - Disney+

Campeonato Argentino

19h15: Boca Juniors x Independiente - ESPN 4 e Disney+

21h15: Racing x River Plate - ESPN 4 e Disney+