Barcelona x Leganés: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Barcelona e Leganés se enfrentam neste domingo (15) em partida válida pela 17ª rodada da La Liga. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) no Estádio Olímpico Lluís Companys. O confronto será transmitido pela Disney+ Premium . ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Barcelona encara o Leganés pela La Liga (Foto: NA FASSBENDER / AFP)

O Barcelona briga para permanecer na liderança do campeonato espanhol. Com 38 pontos, o time da Catalunha vem com uma sequência de duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Em contrapartida, o Leganés é o 17º colocado - primeira casa antes da zona de rebaixamento - e tem 15 pontos na competição.

Tudo sobre o jogo entre Southampton x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Leganés

17ª RODADA- LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 15 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha;

📺 Onde assistir: Disney+ Premium

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casadó; Yamal, Dani Olmo, Ferrán Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

LEGANÉS: Dimitrovic; Alti, González, Nastasic, Hernández; Tapia, Neyou; García, Óscar Rodríguez, Cissé; Fuente. Técnico: Borja Jiménez.