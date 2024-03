Mbappé se pronuncia sobre seu futuro no futebol e acende alerta no Real Madrid

Mbappé está próximo de acertar transferência para Real Madrid (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 15:31 • Lyon (FRA)

Principal nome do futebol europeu na atualidade, Kylian Mbappé está nos centros das atenções por conta de seu futuro. Cobiçado no Real Madrid, a transferência do jogador pode ser definida no final desta temporada, em junho.

Concentrado com a seleção francesa para os amistosos internacionais, Mbappé esteve presente na coletiva de imprensa e falou sobre os próximos passos da carreira, descartando qualquer acerto com outro clube.

+ Ídolo da França se dispõe para conversar com o Real Madrid por Mbappé; entenda

- Não anunciei nada porque não tenho nada a anunciar. Se não fiz é porque não tenho nada. No dia em que tiver que anunciar, direi. Nunca escondi. Lamento desapontá-los, mas não tenho nada de interessante para anunciar - disse.

O contrato de Mbappé com o PSG é válido até junho deste ano. Em janeiro, o camisa 7 comunicou a diretoria e jogadores sobre o desejo de se transferir para outro clube. O interesse entre Real Madrid e Mbappé é mútuo, dado por muitos jornalistas como negócio certo, apesar do jogador negar.

+ Presidente da La Liga afirma contratação de Mbappé ao Real Madrid e manda recado para o jogador

- Estamos num sprint final. O nosso objetivo é permanecer focado em todas as competições. A ideia de conquistar a tripla (Ligue 1, Copa da França e Liga dos Campeões) é mais importante do que permanecer ou não. Meu futuro é irrelevante. Todos no clube estão focados em terminar bem a temporada e minhas energias estão focadas nisso - destacou.

A França encara a Alemanha neste sábado, a partir das 17h (de Brasília), em Lyon, em partida válida por amistoso. O atacante e capitão francês será titular na partida.

