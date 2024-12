Paulo Sousa e trio ex-Flamengo são campeões da Supercopa nos Emirados Árabes

O Shabab Al-Ahli se sagrou bicampeão da Supercopa dos Emirados Árabes nesta sexta-feira (13), com participação de nomes conhecidos pela torcida do Flamengo. O técnico Paulo Sousa e os atacantes Guilherme Bala, Yuri César e Mateusão fazem parte da equipe que bateu o Al-Wasl após disputas de pênaltis, por 4 a 1.

No tempo regulamentar, a partida ficou em 2 a 2. Bala e Luka Milivojevic marcaram para os campeões, enquanto Nicolas Gimenez e Fabio Lima fizeram para o adversário. Esse foi o sétimo título de Supercopa do Al-Ahli, o primeiro sob o comando do técnico português.

- Estou muito feliz com mais um título aqui no Al-Ahli. Foi uma partida muito difícil, como já era esperado. Conseguimos abrir dois a zero, mas acabamos tendo uma queda de rendimento e tomamos o empate no finalzinho. Graças a Deus, nos pênaltis, conseguimos fazer nossas cobranças e sair campeões. Ainda temos mais três partidas antes da virada do ano, então, é continuar no ritmo forte para conquistarmos nossos próximos objetivos - disse Mateusão após a conquista.

Curiosamente, o Al-Wasl será o próximo adversário do Al-Ahli. Desta vez, pelo campeonato nacional, no próximo dia 17. Para finalizar o ano, o time de Mateusão e companhia terá ainda a disputa das quartas de final da Copa da Liga, contra o Al-Nasr, nos dias 23 e 29, dentro e fora de casa, respectivamente.

