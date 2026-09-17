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Tchouaméni e Valverde dão fim a tensão no Real Madrid

Jogadores protagonizaram conflito no ano passado e apareceram juntos após vitória sobre o Elche

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 14:19
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Valverde e Tchouaméni pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/X)
Valverde e Tchouaméni pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

O clima entre Tchouaméni e Valverde parece ter mudado no Real Madrid. Depois de protagonizarem um episódio de tensão na temporada passada, os dois jogadores deram um sinal público de reaproximação após a vitória sobre o Elche. Ao fim da partida, o francês e o uruguaio apertaram as mãos e, na sequência, trocaram um abraço. O gesto chamou atenção justamente pelo histórico recente entre os dois, marcado por uma discussão que chegou a deixar Valverde no hospital.

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O episódio aconteceu em maio de 2026, durante um treinamento do Real Madrid. A discussão entre os jogadores começou em campo e continuou posteriormente no vestiário. Valverde sofreu uma pancada e precisou receber atendimento médico, sendo levado ao hospital para tratar o problema.

Valverde e Tchouaméni
Valverde e Tchouaméni em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

A situação ganhou repercussão em meio a um período turbulento dentro do elenco. Na época, Arbeloa comandava a equipe e tentava administrar as tensões internas que haviam surgido no grupo.

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A mudança no comando técnico também parece marcar uma nova etapa no ambiente do elenco. Com José Mourinho à frente do Real Madrid, Tchouaméni e Valverde voltaram a aparecer juntos publicamente, indicando que o episódio ficou para trás.

O abraço entre os dois aconteceu justamente depois de uma vitória importante para a equipe. O Real Madrid superou o Elche e manteve a perseguição ao Barcelona, líder da competição.

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