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Mbappé explica boicote a camisa de apoio a Ceuta antes de jogo do Real Madrid

Jogador afirmou que a decisão não foi nada fácil

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 11:28
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vini Jr e Mbappé usando a camisa "TodosSomosCaballas" (Foto: Reprodução/X)
Vini Jr e Mbappé usando a camisa "TodosSomosCaballas" (Foto: Reprodução/X)

Mbappé explicou pela primeira vez o motivo de ter usado apenas parcialmente a camisa de apoio a Ceuta antes da partida entre Real Madrid e Elche. Em entrevista exclusiva ao "Diario AS", o atacante afirmou que não quis dar prioridade ao sofrimento de um grupo em relação a outro e disse ter solidariedade tanto aos moradores da cidade espanhola quanto aos imigrantes que morreram ou vivem em condições difíceis.

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– Quero explicar bem para que as pessoas entendam. Foi uma decisão dos clubes incluir a camisa, usar a camisa. Nós, jogadores, tínhamos que usá-la. A primeira coisa que quero dizer é que tenho total solidariedade com Ceuta e com todas as vítimas. Porque antes de ser jogador, sou humano. Mas também queria fazer um gesto e pensar em todos os imigrantes que perderam a vida e que também estão em condições difíceis – explicou Mbappé.

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O francês, Vini Jr e Konaté foram os únicos jogadores do confronto que não exibiram completamente a peça. Os três receberam a camisa no túnel antes da entrada em campo, mas a vestiram apenas até a altura do peito, escondendo a mensagem "Todos somos caballas". Mbappé e Vini Jr. ainda retiraram a peça antes do cumprimento entre as equipes, enquanto Konaté também deixou o slogan parcialmente oculto.

Mbappé diz não ser contra moradores de Ceuta

A decisão gerou repercussão na Espanha porque a camisa fazia parte de uma campanha de solidariedade à população de Ceuta, cidade autônoma espanhola localizada no norte da África e na fronteira com o Marrocos. A ação foi realizada após uma grave crise migratória na região, o que deu à mensagem um significado mais sensível. Ao explicar sua postura, Mbappé fez questão de negar que o gesto representasse oposição aos moradores de Ceuta.

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– Não foi uma posição fácil, foi difícil, porque, no fim das contas, as pessoas podem pensar que sou contra o povo de Ceuta, mas não, absolutamente não. Não tenho nada contra eles e os apoio 100% em meus pensamentos – afirmou.

Vini Jr e Mbappé usando a camisa &quot;TodosSomosCaballas&quot; (Foto: Reprodução/X)
Vini Jr e Mbappé usando a camisa "TodosSomosCaballas" (Foto: Reprodução/X)

O atacante, porém, disse que também quis chamar atenção para as pessoas afetadas pela crise migratória e pelas condições enfrentadas por imigrantes.

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– Também queria pensar em todas as pessoas que estão sofrendo, porque, no fim das contas, sou humano e não quero priorizar o sofrimento. Há pessoas que estão sofrendo e isso me entristece muito de ver no mundo – acrescentou.

A camisa usada antes do duelo trazia, além de "Todos somos caballas", a frase "Nossa cidade, nossa pátria". A iniciativa partiu do Elche e foi aceita pelo Real Madrid. A proposta, por sua vez, havia sido apresentada pela Associação Valenciana de Empresários (AVE).

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Crise em Ceuta esteve no centro da explicação

A manifestação de Mbappé ocorreu em meio ao contexto de uma crise migratória que atingiu Ceuta no fim de julho. A cidade recebeu um grande fluxo de pessoas vindas do Marrocos, e o episódio deixou mortos e colocou pressão sobre as estruturas locais de acolhimento.

Foi justamente essa dimensão que o jogador citou para explicar por que decidiu não exibir integralmente a mensagem da camisa. Segundo Mbappé, seu objetivo não era escolher entre a população de Ceuta e os imigrantes afetados pela crise, mas demonstrar preocupação com os diferentes grupos envolvidos.

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– Sou um cara que quer o melhor para o mundo em que vivemos. Pretendo enviar uma mensagem de positividade e de paz, e espero que isso se resolva rapidamente – declarou.

Até a entrevista ao AS, Mbappé, Vini Jr e Konaté não haviam explicado publicamente a razão para a postura antes da partida. A declaração do francês foi, portanto, a primeira manifestação de um dos três jogadores diretamente envolvidos no episódio.

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