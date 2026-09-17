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Imprensa europeia se rende ao Palmeiras após drama na Libertadores: 'Prevaleceu'

Diario AS, jornal da Espanha, elogiou a partida do clube

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 11:52
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Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação nos pênaltis na Libertadores
Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação nos pênaltis na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

O "Diario AS" destacou a classificação do Palmeiras para a semifinal da Libertadores após a dramática decisão contra a LDU, em Quito. O jornal espanhol ressaltou a resistência do time brasileiro durante a partida e, ao resumir o desfecho, afirmou: "O Palmeiras persistiu e, por fim, prevaleceu".

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A publicação do Diario AS tratou a classificação brasileira como resultado de uma partida em que a LDU conseguiu impor dificuldades durante boa parte do confronto. Ainda assim, o jornal ressaltou a capacidade do Palmeiras de encontrar soluções mesmo diante do domínio equatoriano.

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Na avaliação do veículo, a equipe comandada por Abel Ferreira conseguiu sobreviver aos momentos de maior pressão até levar a decisão para as penalidades. Carlos Miguel recebeu destaque especial pela atuação na disputa, enquanto Vitor Roque também apareceu entre os personagens centrais da classificação.

Parágrafo do Diario AS sobre a classificação do Palmeiras sobre a LDU
Parágrafo do Diario AS sobre a classificação do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Reprodução/AS)

– O Palmeiras persistiu e, por fim, prevaleceu. O conjunto brasileiro garantiu sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores após escapar por pouco da derrota nos pênaltis contra uma LDU muito digna – publicou o Diario AS.

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O jornal também chamou atenção para uma característica que considera marcante no time brasileiro ao descrever sua eficiência diante do gol. Ao comentar a abertura do placar, o AS classificou a capacidade de finalização do Palmeiras como "lendária".

Vitor Roque e Carlos Miguel ganham espaço na repercussão

Entre os personagens destacados pelo Diario AS, Vitor Roque apareceu associado à mudança de cenário no segundo tempo. O atacante entrou quando a LDU pressionava e marcou o gol que recolocou o Palmeiras em vantagem.

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A atuação rendeu uma descrição particular ao brasileiro. Em um dos intertítulos da publicação, o AS escreveu: "Um 'Tigrinho', dois heróis e meio milagre", em referência a Vitor Roque, Carlos Miguel e à maneira como o Palmeiras escapou da eliminação.

– O jovem brasileiro acendeu a chama e acabou sendo o executor do segundo gol do Palmeiras ao converter um pênalti provocado por um Andreas Pereira onipresente – escreveu o jornal espanhol.

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Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação na Libertadores
Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

Carlos Miguel, por sua vez, concentrou a atenção na disputa decisiva. O goleiro defendeu duas cobranças e teve participação direta na classificação do Palmeiras, enquanto Luis Segovia, autor do primeiro gol da LDU, desperdiçou a penalidade que encerrou a série.

O Diario AS também utilizou uma imagem para definir a postura palmeirense durante a pressão dos equatorianos. Segundo o jornal, o time brasileiro se comportou "como um gato encurralado", conseguindo escapar repetidamente dos ataques até a decisão nos pênaltis.

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Com a vaga assegurada, o Palmeiras avançou à semifinal da Libertadores e terá o Fluminense como adversário. A equipe brasileira fará o primeiro confronto no Maracanã, enquanto Abel Ferreira cumprirá suspensão automática após receber cartão vermelho no duelo contra a LDU.

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