A tensão no vestiário do Real Madrid atingiu um novo patamar nesta quinta-feira (7). Segundo informações do jornal "Marca", "AS" e "El Chiringuito", Valverde e Tchouaméni se envolveram em um novo confronto, classificado internamente como "muito grave". O episódio aconteceu no centro de treinamento de Valdebebas e terminou com o uruguaio sendo levado a um hospital.

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A briga ocorreu durante a sessão de treinos. De acordo com o Marca, Valverde se recusou a cumprimentar Tchouaméni logo pela manhã, iniciando um clima hostil que se estendeu à atividade. Durante o treinamento, a tensão entre os dois jogadores seguia, com o uruguaio fazendo entradas duras no francês. Em uma dessas, em um movimento não intencional de Tchouaméni, Valverde sofreu uma forte contusão, que resultou em um corte.

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O Diario AS, no entanto, dá uma versão diferente. O jornal confirma o confronto entre os dois jogadores, porém, afirma que os jogadores chegaram às vias de fato. Segundo a publicação, o incidente foi uma continuação de ontem, em que se agarraram e se encararam. Houve uma breve demonstração de paz, mas que explodiu nesta quinta-feira (7). Após a não-cumprimentação, o clima ficou estranho no vestiário, segundo o AS, e durante o treino, ambos os jogadores ficaram frente a frente e trocaram socos.

O camisa 8 foi levado ao hospital. Segundo a rádio espanhola El Chiringuito, Arbeloa acompanhou Valverde no departamento médico de Valdebebas, onde o uruguaio levou pontos.

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A gravidade da situação levou o clube a promover uma reunião de emergência minutos após o ocorrido. Nenhum jogador deixou a Cidade Esportiva, instalando-se um gabinete de crise sem precedentes. O diretor-geral José Ángel Sánchez compareceu ao local, e o clube já abriu expediente disciplinar contra os dois atletas. Em contramão, o El Chiringuito flagrou Mbappé saindo em gargalhadas do treinamento.

Tensão entre Valverde e Tchouaméni se originou no dia anterior

Este não é o primeiro desentendimento entre Valverde e Tchouaméni. Na véspera, quarta-feira (6), os dois já haviam protagonizado uma discussão áspera que quase terminou em agressão, segundo o próprio Marca. Na ocasião, após uma falta mais dura durante o treino, os jogadores se encararam e trocaram empurrões, levando a discussão do campo para o vestiário.

O novo episódio, no entanto, é tratado como muito mais grave por membros do entorno do vestiário. Fontes ouvidas pelo jornal espanhol afirmam que o conflito desta quinta foi "muito pior" do que o da véspera. O incidente confirma o evidente deterioramento da convivência interna em um momento especialmente delicado para a equipe.

+ Crise no Real Madrid: Valverde e Tchouaméni têm 'discussão brutal' em treino

O Real Madrid enfrenta uma sequência de episódios de tensão nas últimas semanas. Além das discussões envolvendo Valverde e Tchouaméni, o clube já havia registrado um atrito entre Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras há algumas semanas, com relatos de que o zagueiro alemão teria dado um tapa no lateral. Kylian Mbappé também entrou no centro das críticas após viajar para a Itália durante o período de recuperação de lesão, o que gerou desconforto no elenco.

Valverde e Tchouaméni pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

O ambiente conturbado ocorre às vésperas do clássico contra o Barcelona, no domingo (10), no Camp Nou. O Real Madrid precisa vencer para seguir com chances matemáticas de título do Campeonato Espanhol. Em caso de empate, o rival catalão confirma a conquista de La Liga.

A segunda temporada consecutiva sem títulos de peso deve gerar mudanças profundas no clube. O técnico Álvaro Arbeloa, que assumiu no lugar de Xabi Alonso no início do ano, não deve continuar no comando da equipe em 26/27. Segundo informações da imprensa espanhola, José Mourinho seria o favorito do presidente Florentino Pérez para assumir o cargo, mais de dez anos depois de sua primeira passagem.

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