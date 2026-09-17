Noah Atubolu ampliou para seis a sequência de pênaltis defendidos na Bundesliga e estabeleceu uma marca inédita na história da competição. O goleiro de 24 anos voltou a aparecer como protagonista pelo Eintracht Frankfurt, desta vez ao defender a cobrança de Nadiem Amiri na vitória por 3 a 1 sobre o Mainz, e consolidou a reputação de especialista nesse tipo de lance.

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A sequência de Atubolu começou na reta final da temporada 2023/24, quando ainda defendia o Freiburg. Na ocasião, o goleiro defendeu duas cobranças no mesmo jogo, de Josip Juranović e Kevin Volland, contra o Union Berlin.

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Depois, vieram as defesas diante de Florian Wirtz, pelo Bayer Leverkusen, André Silva, pelo Werder Bremen, e Romano Schmid, também do Werder. A cobrança de Amiri foi a sexta consecutiva defendida por Atubolu na primeira divisão alemã, feito que nenhum outro goleiro havia alcançado desde a criação da Bundesliga, em 1963.

O último jogador a marcar de pênalti contra ele na competição havia sido Marvin Ducksch, do Werder Bremen, em janeiro de 2024. Ao todo, Atubolu defendeu seis dos nove pênaltis que enfrentou na Bundesliga, índice de 66,7%.

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No duelo contra o Mainz, a defesa teve peso ainda maior pelo momento da partida. Amiri havia convertido suas últimas dez cobranças e teve a oportunidade de empatar o confronto pouco antes do intervalo. Atubolu, porém, defendeu a batida rasteira no canto esquerdo.

– Pênaltis são um jogo mental enorme. Hoje em dia, parece que os pênaltis estão mais difíceis de converter, os jogadores estão errando cada vez mais – disse Atubolu em março de 2025.

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Noah Atubolu em ação pelo Frankfurt (Foto: Divulgação/Instagram)

"Matador de Pênaltis"

O próprio goleiro já explicou que trabalha também com o aspecto psicológico das cobranças. Segundo Atubolu, os atacantes estudam seu comportamento, assim como ele analisa os cobradores que pode enfrentar.

– Fico feliz em ter o apelido de "Matador de Pênaltis", porque é aí que a batalha psicológica começa. Os atacantes com certeza sabem disso, eles me estudam, assim como eu os estudo – afirmou.

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O goleiro também revelou que utiliza alguns recursos para tentar interferir na concentração dos adversários antes das cobranças.

– Tenho alguns truques que uso e, até agora, têm funcionado bem. Se você tem um goleiro na sua frente fazendo um show, se movimentando bastante, isso mexe com a sua cabeça, mas os jogos mentais começam muito antes disso – acrescentou.

A especialidade nos pênaltis, porém, é apenas parte do perfil de Atubolu. Com 1,90m, o goleiro também se destaca pelos reflexos, pela agilidade e pela participação com os pés na construção das jogadas. Na temporada 2024/25, ele ainda ficou 609 minutos sem sofrer gols na Bundesliga, estabelecendo um recorde do Freiburg.

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Nascido em Freiburg, Atubolu iniciou a carreira no clube de sua cidade, passou pelo time B e estreou profissionalmente na temporada 2022/23. No ano seguinte, assumiu a titularidade e fez sua primeira partida na Bundesliga.

Internacional pelas categorias de base da Alemanha, o goleiro soma 22 jogos pela seleção sub-21 e disputou o Campeonato Europeu da categoria em 2025. Ainda sem estreia pela equipe principal, ele também pode defender a Nigéria por ter pai nigeriano.

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Após a mudança para o Eintracht Frankfurt por empréstimo, Atubolu ganhou uma nova oportunidade de atuar em outro ambiente e manteve a sequência que transformou seu nome em referência quando o assunto são cobranças de pênalti na Alemanha.

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